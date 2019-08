Butković: Treba smirivati tenzije, a ne zazivati raspad koalicije u ovom trenutku

Oleg Butković, ministar prometa ujedno i potpredsjednik HDZ-a, na pitanje, smatra li da je, kako Milorad Pupovac, srpski narod u Hrvatskoj ugrožen, kazao je odgovrio je kako tome nije tako

"Ne treba dizati tenzije, treba pričekati da se stvari smire. Gospodin Pupovac to sasvim sigurno ne radi no Vlada je reagirala na vrijeme. Stvarati tezu da se u Hrvatskoj sstvara klima u kojoj e netko ugrožen mislim da ne stoji. Većina hrvatskog naroda želi, a ti i Vlada provodi, da Hrvatska bude tolerantna, da vrijede i da se poštuju ljudska prava i vladavina prava". kazao je ministar Butković gostujući u RTL-u Danas.

No Pupovac ide i korak dalje te uspoređuje Hrvatsku s NDH. Butković kaže kako ta izjava nije dobra te da ne pridonosi ciljevima Vlade.

"Vjerujem da će gospodin Pupovac dati objašnjenje svojih izjava u narednim danima. Vlada je to osudila. Što se tiče ovakvih izoliranih slučajeva, koji su se dogodili u prošlo vrijeme, prošlih dna ili huliganskih slučajeva, to je nešto što treba osuditi. Vlada je to osudila, institucije su to osudila pa i Crkva. Hrvatska je definitivno država u kojoj sve manjine imaju svoja prava", kazao je ministar prometa.