Plenković popodne putuje u Mostar, podržat će koaliciju hrvatskih stranaka

Samo nekoliko dana prije općih izbora u BiH, podršku hrvatskim strankama dat će i premijer andrej Plenković koji u poslijepodnevnim satima putuje u Mostar

Uoči predizbornog skupa, u 18 sati Plenković će se sastati i s predsjednikom HDZ-a BiH i članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, a poslije sastanka dvojac će položiti vijence ispred spomenika pripadnicima III. Cimske bojne HVO-a u Mostaru.

Plenković je o izborima u BiH progovorio i prije neki dan za Večernji list. 'Predstojeći opći izbori 7. listopada dolaze u važnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu i sve njezine građane. Oni će biti prekretnica za nastavak reformskog i europskog puta BiH, a ključni su i za položaj hrvatskog naroda u BiH', kazao je Plenković.

Pozvao je pritom građane BiH da izađu na izbore. 'Smatram da je neodrživ i nepravedan model u kojemu jedan narod može drugome birati predstavnika u Predsjedništvu BiH. Vjerujem da će birači pokazati zrelost, a da će HDZ BiH još jednom opravdati povjerenje najznačajnije političke opcije hrvatskog naroda', rekao je.

Pretpostavlja se da bi se Plenković u Mostaru mogao osvrnuti i na prozivke Željka Komšića, koji se jučer obrušio na Zagreb zbog trećeg entiteta.

'Predstavnici i predsjednici stranaka u BiH, u jeku diplomatske i medijske ofanzive na Bosnu i Hercegovinu sa ciljem nametanja izbornog zakona po kojem glas jedne grupe građana BiH vrijedi tri do četiri put više od glasa druge grupe građana, održali su bezbroj sastanaka sa predstavnicima međunarodne zajednice. Na unutarnjem planu sve je bilo spremo da se takav zakon prihvati. Mi iz građanskog tabora, bili smo brana donošenju takvog zakona, kojim bi se promijenio karakter Parlamenta BiH i Ustava, zakona koji bi de facto na papiru doveo do formiranja posebnih etničkih izbornih jedinica, to jeste do trećeg entiteta ili zovite to kako god hoćete. Ogroman smo napor uložili da bi to spriječili, a oni su uložili ogroman novac da se to ozakoni, zato su toliko bijesni na nas. Znam tko je na tim sastancima držao stranu Draganu Čoviću, Zagrebu i njihovim rasističkim zahtjevima, znam i to tko je pokazivao, razgovarajući sa Čovićem, prstom na nas, sugerirajući na to da se emisar Zagreba sa nama dogovori, jer mi smo prvenstveno ti koji ne mogu i neće da pristanu na formiranje etničkih izbornih jedinica', kazao je jučer Komšić.