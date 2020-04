Nakon što su faze popuštanja mjera predstavljene na sjednici Vlade, premijer Andrej Plenković na tu je temu održao i posebnu press konferenciju

'Ako dođe do širenja zaraze možemo ponovno uvoditi mjere', dodao je.

'Sve što smo učinili je ostvarilo dobar rezultat. Zaraza je spora i smrtnost je realtivno mala. Istodobno mjere za gospodarstvo su omogućile zadržavanje radnih mjesta. Sada se nalazimo u fazi da smo nakon pažljivog promišljanja došli do postupnog ukidanja određenih ograničavajućih mjera. Vlada je pažljivo gledala kako će te mjere imati učinke na gospodarstvo i život građana. Molim sve sugrađane da dobro razumiju što radimo. sSve što se tiče fizičke distance i visokih higijenskih standarda je i dalje temelj naše borbe. Gospodarstve i društvene aktivnosti pomoći će da postupno aktiviramo ono što nije bilo moguće', kazao je Plenković .

Plenković je na press konferenciji odmah otvorio prostor za pitanja novinara. Jedno je bilo hoće li ovo popuštanje mjera doprinijeti stabilizaciji gospodarstva i što ako se one negativno odraze na situaciju.

'Svi bi željeli da pronađemo modalitet kako da omogućimo otvaranje granica i dolazak ljudi tijekom ljetne sezone. To nije samo želja Hrvatske nego obveza Vlade da na europskoj razini pokrenemo zajednički način ako dođe do slične epidemiološke situacije u tim zemljama, da nađemo načina kako da dođu u Hrvatsku i obratno. S takvim konceptom postižemo kritičnu masu u Vijeću. Tražit ćemo rješenje koje će omogućiti da se odvije neka sezona u novim okvirima', kazao je.

Na pitanje novinara kazao je da propusnice ostaju na snazi do daljenjeg, no da će se proširiti opseg razloga zbog kojih se mogu davati.

Što se tiče rada trgovina, kazao je da će HZJZ izraditi točne upute no da se ide prema tome da trgovine rade dvokratno, i to cijeli dan od 7 ujutro do navečer.

Upitan kako će izgledati boravak u vrtićima i školama, hoće li biti manje djece po grupama, Plenković je kazao da će HZJZ izraditi detaljne upute do 11. svibnja.