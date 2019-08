Plenković otkrio zašto uvijek ljetuje u Opatiji i koje mu je omiljeno jelo

Premijer Andrej Plenković godišnji odmor provodi u Opatiji. Zašto bira baš Opatiju, otkrio je koje mu je omiljeno jelo te koliko je zadovoljan provedenom rekonstrukcijom Vlade

Kazao je da kuha supruga, a da on logistički pomaže. Dodao je i da su mu punjene paprike omiljeno jelo.

'To mi je najdraža spiza. To svi koji me znaju - znaju', otkrio je za N1 televiziju je Plenković.

Upitan što je s ribom s obzirom da je Dalmatinac kazao je da više voli druge plodove mora, a ribu nažalost škrto.

Na pitanje kako to da uvijek bira Opatiju kazao je da je u njoj lijepo, da voli taj kraj i da je u nju sam dolazio i prije.

'Moj pokojni stric je živio u Rijeci, tako da sam često znao dolaziti u Opatiju i Rijeku, a drugo lokacija je jako dobra, budući da smo za tren u Zagrebu. Ugodno se osjećam ovdje i to je glavni razlog', kazao je Plenković.