Plenković otkrio što je o BiH govorio šefici EK Ursuli von der Leyen

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu.

Na upit koliko je novca pomoći obećano za Ukrajinu rekao je kako se radi o 6.5 milijardi dolara. 'To je ukupan trošak do sada koje su dale brojne države i organizacije, a precizne iznose po zemljama i organizacijama će objaviti kasnije. Hrvatski doprinos je bio primjeren ekonomskoj snazi. Mi smo Ukrajinu podržali i politički, diplomatski, humanitarno i tehnički i to ćemo činiti i dalje', rekao je.

Važan naglasak je i na obnovi Ukrajine kako bi se mogao osigurati povratak ukrajinskih izbjeglica. 'Dio Ukrajinaca koji se nalaze u graničnim zemljama počeo se vraćati u Ukrajinu. To znači da će trebati dati doprinos obnovi koja će biti dugotrajna i skupa jer su razmjeri agresije i destrukcije zaista veliki, izvan svih okvira', istaknuo je Plenković, koji na imao niz bilateralnih sastanaka.

Rekao je kako je među ostalima, razgovarao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

'To je bio redoviti dijalog o svim ključnim temama od Ukrajine do energetskih i humanitarnih tema. Razgovarali smo i o stanju na jugoistoku Europe i stanju u BiH. Ja sam ponovio stav Hrvatske kako nije dobro da su izbori raspisani, a da se nije u međuvremenu postigao konsenzus i dogovor političkih stranaka o reformi izbornog zakona kako bi Hrvati bili ravnopravni u BiH. To je pozicija koju mi zagovaramo godinama, stalno i čvrsto i mislim da je i našim sugovornicima jasno da ova situacija u koju se ide nije dobra niti korisna za funkcionalnost BiH', zaključio je premijer.