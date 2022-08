Plenković odlučno: Optužnica protiv hrvatskih pilota za nas ne postoji!

Optužnica Srbije protiv hrvatskih pilota za navodne ratne zločine u Oluji za Hrvatsku kao predmet „ne postoji”, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković, dodavši kako se taj stav neće „mijenjati ni milimetra”

„Nadležnost Srbije u predmetima koji se tiču navodnih počinjenja kaznenih dijela na teritorijima drugih država, od strane državljana drugih država, za nas je neprihvatljiva već godinama, to ne dolazi u obzir”, rekao je hrvatski premijer na Bledu.

O eventualnom posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandru Vučiću bivšem ustaškom logoru Jasenovac Plenković je rekao „o tom potom”.

Vučić, koji ponavlja „da ne želi na more nego u Jasenovac”, namjeravao je 17. srpnja posjetiti bivši logor, no u privatnom, nenajavljenom svojstvu, što su hrvatske vlasti odbile, navodeći da to nije u skladu s diplomatskom praksom.

„Zna se kako se najavljuje posjet drugim zemljama ako se tamo ne ide turistički”, rekao je Plenković u ponedjeljak.