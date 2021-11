Plenković najavio nastavak zamrzavanja cijene benzina, a o uhićenju Žalac kaže: Postoji presumpcija nevinosti. O ovome danas više neću

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u srijedu u Opatiji na otvorenju 29. tradicionalnog savjetovanja 'Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi' u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista. Nakon toga dao je izjavu za medije

'Franko Vidović, koji je meni drag, on je sad SDP 2, popodne kaže jedno, a kasnije drugo. Prvo je govorio istinu, a kasnije laž. Hranj je po meni dobar čovjek i član je Vijeća kao on, a ne kao netko tko ima vrhovnog zapovjednika. Pitanje je bilo normalno i primjereno u okviru onoga što je sadržaj i duh rasprave. Uostalom, neka sam Hranj kaže što je bilo', rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na jučerašnje priopćenje Ureda predsjednika. 'Ja sam vam rekao istinu. On misli da materijalno stanje nije dobro, ja mislim da ulažemo puno i da ćemo uložiti više. Nismo se dogovorili oko priopćenja. A što se tiče toga da bih ja ponizio Hranja, tu imamo zamjenu teza. Ja poštujem Hranja, ali se zalažem za njegovo pravo i slobodu govora. On ima pravo govora. Zato se sastajemo s njim da ga nešto pitamo', kazao je.

Dokad će se testiranja na koronavirus vršiti na teret države, pitali su novinari premijera. 'Troši se puno novca, 40 milijardi kuna nas je koštala korona. Dok je tu, tu je, koštat će nas, borit ćemo se, štitit ćemo zdravlje. Pozdravljam činjenicu da se ubrzalo cijepljenje. Nažalost treba doći do toga da se četvrti val intenzivira, da imamo 50-ak mrtvih dnevno da ljudi shvate ono što govorim cijelo vrijeme – cijepite se, cijepite se, nemamo bolju zaštitu. Pogledajte ministre s koronom. Svi su cijepljeni, zarazili su se, ali nije im gotovo ništa. Nema garancije, ali cijelo vrijeme govorimo da cjepivo štiti od težih oblika bolesti. Ne znam što još moramo učiniti da bi ljudi to shvatili. Još jedno vrijeme plaćat ćemo testiranja, ali ne može to unedogled. Htio bih da budemo pametni kao Portugalci, Maltežani, Danci, da smo na 90 posto. Da ćemo do toga doći, nećemo, nisam toliki naivac', kazao je.

Komentirao je i uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac. 'Znam što sam pročitao sada tu na internetu, drugo ne znam ništa. Presumpcija nevinosti postoji, pravosudna tijela su neovisna. Naš je posao borba protiv korupcije. O ovome ću govoriti kad nešto više budem znao. O ovome vam danas neću reći više ništa', rekao je premijer, priznavši da je iznenađen uhićenjem.

'Produžit ćemo ograničenje cijena benzina na mjesec dana', potvrdio je Plenković.

'Nakon korone, kada smo uspjeli sačuvati investicijski kreditni rejting, korak prema Schengenu, ostvariti najbolju turističku sezonu, nije u interesu da cijena naftnih derivata ugrozi standard građana. Gledamo kako da mehanizmima koje imamo idemo u korist građana', kazao je premijer.