Plenković o štrajku sudaca: Apeliram na njih da malo budu razumni. Ucjene neće proći

"Jednostavno potpuno promašen tajming, ne mogu vjerovati da se to događa", naglasio je predsjednik Vlade.

"To radimo nerado, ali neće demokratski procesi stati, da mi ovisimo o političkoj volji nekoga, da ih recimo malo blokira. Nema šanse. To se dogoditi neće", rekao je, napomenuvši da ne vidi problem u tome što se jedan izborni zakon mijenja u izbornoj godini.

Govoreći o hitnim izmjenama Zakona o izborima zastupnika u Europski parlament, prema kojima bi u birački odborima mogli, osim sudaca raditi i drugi pravnici, kao što je to u Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Plenković je rekao kako to rade nerado.

"Ja to ne razumijem, zašto oni rade protiv sebe. Što je alternativa – alternativa je da ni to ne dobiju", poručio je, podsjetivši na Vladinu ponudu odnosno da su sucima plaće u prošloj godini povećane za 583 eura te da im je sada ponuđeno i povećanje materijalnih prava.

Komentirajući stavove Udruge sudaca, Plenković je naglasio kako od svih onih koji očekuju učinkovito pravosuđe i da ostvare svoje pravo pred sudovima - primjedbu upute onima koji to rade, a ne na adresu Vlade.

Kakve veze ima tko broji glasove, upitao je premijer te dodao kako se taj zakon radio "davno i u dobroj vjeri - da bi suci, uz svoje redovite prihode, dobili još neke naknade za to".

"Spremni smo razgovarati uvijek i svaki put sa svima, ali kao što nikada nismo pristali ni na kakve ucjene, nećemo ni sad", dodao je.

"Koliko razumijem, suci bi sada htjeli iskoristiti trenutak i riješiti s ovom Vladom pitanje indeksacije, a to znači dizanje njihovih plaća automatizmom kako rastu troškovi života i više se ne baviti razgovorima s izvršnom vlašću nikad. Ok. Ali ne sada. Sada ne. To se sada neće dogoditi i mislim da je važno da toga budu svjesni", poručio je premijer.

To što su ove godine izbori – to za nas nije trenutak, dodao je, nema šanse da će se nešto promijeniti. "Može taj bijeli štrajk trajati, što se nas tiče deset godine", zaključio je temu premijer.