Plenković o Sandri Benčić: 'Ona se ponosi vulgarnim komentarima! To je nastavak procesa dehumanizacije'

Na početku obraćanja medijima Plenković je podsjetio da je bio na vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26, kao i otvaranju doma za starije u Medulinu. Govorio je i o razgovorima s istarskim županom, gradonačelnikom Buzeta, saborskim zastupnicima, ali i gospodarstvenicima.

Međur prvim novinarskim pitanjima bilo je o Sandri Benčić i izjavi da su HDZ-ovci 'stoka'. 'Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila biti ponosna s vulgarnim i isključivim komentarima prema saborskim kolegama. Ja to gledam kao na proces dehumanizacije. To je kad iz političkog suparnika radite neprijatelja', kazao je Plenković.