Plenković o Sandri Benčić: 'Ona se ponosi vulgarnim komentarima! To je nastavak procesa dehumanizacije'

Premijer Andrej Plenković je danas u posjetu Istarskoj županiji, odnosno u Poreču i Medulinu. Tamo se obratio i medijima
Na početku obraćanja medijima Plenković je podsjetio da je bio na vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26, kao i otvaranju doma za starije u Medulinu. Govorio je i o razgovorima s istarskim županom, gradonačelnikom Buzeta, saborskim zastupnicima, ali i gospodarstvenicima.
Međur prvim novinarskim pitanjima bilo je o Sandri Benčić i izjavi da su HDZ-ovci 'stoka'. 'Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila biti ponosna s vulgarnim i isključivim komentarima prema saborskim kolegama. Ja to gledam kao na proces dehumanizacije. To je kad iz političkog suparnika radite neprijatelja', kazao je Plenković.
'Sve je to počelo s tezom u Rijeci - ili si čovjek ili HDZ-ovac. Ovo je samo jedna verzija dehumanizacije. To što oni u svom kružoku, koji je isključiv, pun mržnje i zla, misle, sad je izletilo van. Jedan dio ljudi podržava takve, meni je to neshvatljivo. Te eskapade su dobre da ljudi vide o kome se tu radi. To nije progresivna ljevica, nego je riječ o isključivoj politici, koja je uska, netolerantna i primitivna', rekao je premijer.
Što se tiče presude Branimiru Glavašu, Plenković je kazao da je informaciju o tome 'primio na znanje'.