Verbalni okršaj Plenkovića s novinarima: 'Malo ste svi skupa postali prebahati'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da su troškovi u zdravstvu glavni razlog rebalansa proračuna istaknuvši da je cilj deficit za ovu godinu od minus 3,8 posto

"Glavni razlog su troškovi u zdravstvu, ali i ukupni troškovi koji se nameću u kontekstu krize covida- 19 koji se odnose i na druge resore. Naš je cilj da idemo s deficitom za ovu godinu na minus 3,8 posto. Sve to je očekivano s obzirom na okolnosti u kojima jesmo", rekao je Plenković nakon sastanka vladajuće koalicije.

Upitan za komentar osude Hrvatskog politološkog društva vezano uz njegov komentar upućen politologu Draženu Laliću rekao je da mu je žao što tako nisu reagirali na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića o Žarku Puhovskom koje su, smatra, bile neusporedivo gore.

"Ono što sam ja kazao je činjenica i istina", rekao je.

Smatra kako javnost, kada gleda pojedine političke emisije u koje se pozivaju komentatori, ne zna kakav tko ima background, za koga navija i kojem ideološkom dijelu političkog spektra pripada te za koga u biti agitira.

"To ja znam i vidim", rekao je. "Ono što nije u redu je, da netko tko je predstavljen kao stručni analitičar, za što dobiva honorar i nemam ništa protiv toga da se to plaća, dva dana prije prvog kruga izbora ima tako teške negativne kvalifikacije o kandidatu HDZ-a. A nekoga drugoga gotovo da doživljava svojim. To nije neovisan, nepristran, objektivan način komentiranja izborne utakmice", ponovio je Plenković.