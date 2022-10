Plenković o optužnicama i zahtjevu oporbe: To me ne dotiče niti me zanima. Skaču na teme koje im serviraju mediji ili DORH

Premijer Andrej Plenković, odgovarajući na pitanja novinara u Koprivnici, rekao je da je pitanje menze za studente već riješeno jer će Ministarstvo znanosti organizirati prehranu, a što se tiče povećane potrebe za smještajem studenata slaže se da treba napraviti iskorak u vidu studentskog doma. Plenković je u Koprivnici posjetio Sveučilište Sjever i tvornicu Podravka, nazočio konferenciji 'Hrvatska kakvu trebamo – Ekonomska politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva' i posjetio pogon tvornice juha i Vegete u poslovnoj zoni Danica

Komentirajući Uskokovu optužnicu protiv bivših ministara i oporbeno zazivanje njegove ostavke, rekao je da je primio informaciju, a oporba skače s teme na temu koju im serviraju medijska scena ili DORH 'ne bi li se znalo da postoje'.

'Što se tiče oporbe, to me apsolutno puno ne dotiče niti me zanima. Što se tiče ovoga, ovo je stav DORH-a, sad ćemo ići dalje, pa će se vidjeti što će na kraju od svega toga biti', rekao je Plenković. Po njegovom sudu, optužnice nisu nikakav teret za Vladu. 'Nitko od njih nije više u Vladi', kazao je Plenković.