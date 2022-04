Plenković o napadu Kremlja na Zagreb: Nema rusofobije, to je propaganda

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je kao "propagandu" optužbe ruskog ministarstva vanjskih poslova da Hrvatska u činu "militantne rusofobije" navodno nije dopustila humanitarni let za evakuaciju ruskih diplomata

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je službeni Zagreb "u svojoj militantnoj rusofobiji dosegao točku u kojoj je na nediplomatski način, kršeći pravila pristojnosti i standarda međunarodne komunikacije, odbio organizirati humanitarni let kojim bi se evakuirala velika skupina zaposlenika ruskog veleposlanstva s obiteljima, uključujući djecu" i da taj potez "neće ostati bez adekvatnog odgovora".

USKRAĆENI LET

Hrvatska je odgovorila slično kao većina zemalja na "ničim izazvan" napad na Hrvatskoj prijateljsku zemlju Ukrajinu, rekao je Plenković i dodao da Rusija "nastavlja granatirati gradove, ubijati civile, vojnike, ženu i djecu".

Istaknuo je da je Hrvatska dala puno veći rok za evakuaciju ruskih diplomata nego druge zemlje.

"Ne vidim da je to problem. Tu propagandu kremaljsku... To možete ovima koji su za Kremlj postaviti pitanje je li to dobro ili nije", istaknuo je Plenković, aludiravši vjerojatno na predsjednika Zorana Milanovića za kojeg je kasnije rekao da "iznosi proruske i antiukrajinske stavove te čini veliku sramotu međunarodnoj reputaciji Hrvatske".