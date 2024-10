Plenković o kapetanu Bekavcu: Nastavit ćemo diplomatske napore za povoljan ishod

Na suđenju su tada, na izricanju prvostupanjske presude bili članovi obitelji kapetana Bekavca - supruga i brat, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan, hrvatski veleposlanik Hrvoje Cvitanović, otpravnik poslova u veleposlanstvu u Ankari Mario Zadro te predstavnici Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF).

Kapetan Marko Bekavac je optužen jer je lani u teretu njegova broda Phoenician M u turskoj luci Eregli pronađen kokain. U turskom istražnom zatvoru u Ankari nalazi se od listopada prošle godine kada je policija na brodu, koji je iz Kolumbije prevozio ugljen, a plovio pod panamskom zastavom, našla 137 kilograma kokaina.

Tada je uhićeno 10 pomoraca, šestorica s Filipina, po jedan iz Finske, Poljske i Rusije te kapetan Bekavac kojeg turske vlasti smatraju odgovornim po zapovjednoj odgovornosti. Brodu Phoenician M je dozvoljeno isplovljavanje s preostalom posadom.

Suđenje je počelo u sredini lipnja, svi pomorci izjasnili su se da nisu krivi i iznijeli su svoju obranu.

Prema podacima koje su isticali iz Sindikata pomoraca, zapovjednik broda je prije ulaska u kolumbijsku luku i prije ukrcaja tereta zatražio dodatne kamere i osiguranje no, kompanija se nije očitovala niti to omogućila. Uz to, kapetan Bekavac je prije dolaska u tursku luku izvijestio policiju u Turskoj kako je moguće da se tako nešto nađe na brodu, budući nije imao sve uvjete za sigurni ukrcaj tereta.