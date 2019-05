Plenković o ekonomskim prognozama i mirovinskoj reformi: Moramo vidjeti žele li neki u hrvatskom društvu promjene na bolje ili ne

Premijer Andrej Plenković komentirao je u utorak u Bruxellesu proljetne ekonomske prognoze Europske komisije te snažno branio mirovinsku reformu koju je donijela njegova vlada

"Nisam umao uvida u taj dokument, ali koliko sam čuo to je na tragu naših procjena i procjena drugih financijskih institucija. Istaknuo bih da imamo zdravi rast, koji se ne temelji na zaduženju, nego se događa u vremenu kada smanjujemo javni dug, ostvarujemo proračunski višak dva puta zaredom", rekao je Plenković .

Dodao je kako hrvatska javnost to smatra normalnim, ali da to nije slučaj. "Zadnji put kada smo to imali bilo je 1998. kada smo uvodili PDV, dakle podizali porezno opterećenje, a mi smo sada u dvije i pol godine rasteretili poduzetnike i građane u tri vala porezne reforme za 6,5 milijardi kuna, za dvije milijarde kuna smanjili administrativne barijere, dakle olakšavamo poslovanje, a istodobno ostvarujemo suficit i isplatimo jamstvo ranijih vlada kada je riječ o brodogradnji", kaže Plenković.

Istaknuo je da Hrvatska mora provoditi strukturne reforme poput reforme mirovinskog sustava.

Rekao je da se njome ostvaruju tri cilja koja su postavljena - da mirovine bude više, a do sada su kroz indeksacije porasle za 7,5 posto u posljednje dvije i pol godine, da ispravi nepravde kako ljudi koji su radili isto vrijeme i isti posao, a različito su godiše ne bi imali različite mirovine te, ta da sustav bude održiv.

Naglasio je da podizanje dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina nije izmislio "ministar Marko Pavić ili Andrej Plenković, nego da je to uvela SDP-ova vlada".

"Moramo vidjeti žele li neki u hrvatskom društvu promjene na bolje ili ne žele. Svi vape za reformama, a kada napravite reformu u interesu sadašnjih i budućih umirovljenika, onda je žele srušiti.

"U redu, ali se onda moramo zapitati što želimo. Ja sam spreman za svaku raspravu, ova se reforma dugo radila s puno osjećaja za ono što kao država možemo napraviti", dodaje Plenković i ističe da se sada stvari simplficiraju u vrijeme kampanje za europske izbore na "egzemparno populistički način".

Rekao je da je mirovinska reforma pomogla u izlasku iz prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i u podizanju kreditnog rejtinga.