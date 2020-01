Plenković: Nitko me neće srušiti, na unutarstranačkim izborima u HDZ-u se svatko ima pravo kandidirati

Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Francuskoj. U Parizu će se sutra sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Plenković se danas iz Pariza osvrnuo na jučerašnje predsjedničke izbore na kojima je HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović doživjela poraz.

Novinari su ga upitali o budućoj kohabitaciji s novoizabranim predsjednikom Zoranom Milanovićem. 'Pričekajmo dok prođe ovih par tjedana do službenih rezultata, to sve utječe na dinamiku. Jednom kad stupi na dužnost, sukladno s ovlastima, naravno da ću voditi dijalog i surađivati s njim. Moramo raditi na dobrobit hrvatskog naroda. Pokušat ćemo tamo gdje treba surađivati, pronaći zajednički jezik i interes, to je sada bitno', rekao je Plenković.

Na pitanje je li kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović doživjela poraz zbog toga što je vodila 'previše desnu kampanju', kako je sinoć rekao Gordan Jandroković, te je li ta njegova izjava ishitrena, Plenković kaže: 'Ne vidim ništa ishitreno u toj izjavi. Morat ćemo otvoriti neke teme koje tu dugo stoje. Mi kao Vlada smo stalno pod nekim udarima, lažima, neke su došle i od budućeg predsjednika, to je onda krajnja desnica preuzela i eksploatirala do mjere koja sedimentira neku izrečenu laž. To je notorna glupost koje je meni preko glave. O ovim temama koje se odnose na dignitet Domovinskog rata, koji to element ima da nam bilo tko s desnice, krajnje desnice, centra, može zamjeriti? Što smo učinili krivo? Stalno čujem da smo previše desno ili lijevo, ali recite mi što smo krivo učinili. Borit ću se protiv floskula, laži i dezinformacija', dodao je. Novinari su ga pitali i je li mu dio desnice zamjerio koaliciju sa strankom Milorada Pupovca.

'Pa dajte zapitajte sve članove i članice HDZ-a tko je imao nešto protiv koalicije s SDSS-om prije 15 godina u vrijeme Sanaderove Vlade? Kako može biti problem nešto u vremenu kad smo u EU, NATO-u, predsjedamo, samosvjesni smo, pobjednici u ratu... Nema nikakvih problema. U svakoj zemlji je to normalno.' Plenković odgovara i da Ivo Sanader nije imao veći autoritet u HDZ-u nego što on to ima, već je tada krajnja desnica izvan HDZ-a bila slabija. 'Oni su u međuvremenu ojačali. Njih je netko drugi doveo u mainstream pa im je bilo fino odlučivati i upravljati...', kaže Plenković. Osvrnuo se i na unutarstranačke izbore u HDZ-u. Ističe da ga nitko neće srušiti, no da se svi imaju pravo kandidirati. 'Neće me sigurno srušiti, imat ćemo unutarstranačke izbore na kojima se svatko može kandidirati, tko pobijedi, taj će voditi HDZ. Nema nijednog pitanja osim nekog fluidnog dojma koji je imputiran od strane ljudi koji imaju svoju političku agendu pa bacaju laži. Ja odbijam, baš jako odbijam tu tezu o tome da je HDZ nešto otišao ulijevo. Nije.'