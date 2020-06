Plenković bi Škori ponudio ministarstvo sreće, a o Beroševoj izjavi kaže: Ne mislim da je homofobičan

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu. Nakon obilaska Klinike i sastanka s ravnateljicom Alemkom Markotić, odgovarao je na novinarska pitanja.

Komentirao je i sramotni transparent i grafite koji su preko vikenda osvanuli u Zagrebu.

'Mi to osuđujemo, no trebalo se zapitati i je li slučajno to orkestrirano tri i pol tjedana prije izbora. Netko to radi za nečiji račun. To nije organski poriv tih mladih ljudi. Ne vidim zašto bi ti mladi ljudi radili stvari koje su nedopustive, ružne, sramotne. Treba se utvrditi zašto su mladi ljudi to napravili", rekao je Plenković.

Na pitanje je li tu djelomično kriv i kućni odgoj, rekao je: "Tu kućnog odgoja nema. To je jasno kao dan", prenosi Dnevnik.hr.