Plenković: Nacionalne manjine bogatstvo su Hrvatske

"Vlada ulaže značajna sredstva kako bi se svaki građanin osjećao dobro u Hrvatskoj. Vladi je stalo do toga, a iz takvih nastojanja i suradnje s pripadnicima nacionalnih manjina proizašli su brojni projekti na korist lokalnoj zajednici, poput ove školske sportske dvorane", rekao je Plenković tijekom svečanosti kojoj je nazočio i ministar društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske, Zoltán Tarr.

Tarr je u govoru ustvrdio kako izgradnja sportske dvorane u Korođu pokazuje želju za životom jedne zajednice, a koja je u Korođu u kojem živi tek 500-tinjak stanovnika, očito iznimno velika i živa.

Svečanosti su nazočili i potpredsjednici Vlade David Vlajčić i Ivan Anušić, ministrica Nina Obuljen Koržinek te ministri Radovan Fuchs i Gordan Grlić Radman kao i vukovarsko-srijemskj župan Ivan Bosančić.