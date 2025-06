Plenković na Vladi: U srijedu je bila najniža stopa nezaposlenih u povijesti u Hrvatskoj

Međunarodne aktivnosti

'Bilo je kako puno međunarodnih aktivnosti. Jučer veliki sastanak Ukrajina - jugoistočna Europa, nakon Dubrovnika u listopadu, ovog puta u Odesi. Snažna potpora ukrajini i to na različite načine. Usvojena je zajednička deklaracija. Hrvatska će nakon to je bila 2022. godine prvi domaćin Krimske konferencije, 2023. prvi domaćin Humanitarne konferencije o razminiranju, 2024. summita Ukrajina - jugoistočna Europa, zahvaljujući inicijativi potpredsjednika Vlade Medveda biti domaćin i međunarodne konferencije o integraciji i međunarodnoj rehabilitaciji ukrajinskih branitelja sve skupa baziranoj na hrvatskim iskustvima u listopadu u Splitu', naglasio je premijer Plenković te nastavio nabrajati aktivnosti.

'Danas smo bili u Pragu na 20. Globsec forumu, dakle međunarodni odnosi, kriza u Ukrajini, pripreme za Nato summit krajem lipnja i summit EU, a to je 5 posto od BDP-a izdvajanja za obranu, a to je 3,5 posto stricto senso za obranu, a jedan i pol posto za ulaganja u one aktivnosti koje mogu biti korištene za vojne i civilne svrhe. Hrvatska je ispunila cilj od dva posto, 2030. će biti na tri posto, a nekoliko godina kasnije, koliko će vjerojatno biti i zadani rok na razini NATO-a biti spremni i za tri i pol posto', rekao je Plenković.

'Susreli smo se s češkim premijerom Fialom te razmotrili bilateralne odnose kao i ranije s predsjednikom Zelenskim. U ponedjeljak je u Nici bila velika konferencija UN-a o oceanima i mira, gdje smo ministrica Vučković i ja iznijeli stavove Hrvatske o zaštiti mora izvan jurisdikcije. Hrvatska je svoja zaštićena područja povećala s 12 na 32 posto, a razgovarali smo i u suradnji na Mediteranu. Hrvatska sljedeće godine predsjeda inicijativom EU-MED9, dakle devet država Mediterana, a kroz Inicijativu triju mora nastoji povezati Sredozemlje i Baltik', dodao je.

'Ministar Grlić Radman je prije dva dana organizirao Dan hrvatske diplomacije. Čestitamo još jedan put na obnoi te na brojnim dopirnosima hrvatskih diplomata na postizanju brojnih i važnih vanjskopolitičkih ciljeva.