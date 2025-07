Generalna proba uoči velikog spektakla u Zagrebu: Pogledajte nevjerojatne prizore

Generalna proba 29. srpnja

Zbog generalne probe zatvorit će se promet za motorna vozila i posebno regulirati javni prijevoz.

Generalna proba počinje u 20 sati. Do tog trenutka vojnici i vojna vozila moraju biti na početnim točkama. Na generalnoj probi sudjelovat će samo dio vojnika i vozila.

29. srpnja od 17.15 do 23 sata

Sarajevska, Most mladosti i Avenija Marina Držića bit će zatvoreni za promet od 17.15 do 23 sata zbog izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara.

29. srpnja od 17.45 do 19 sati

Sajmišna cesta od vojarne 1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia do Mosta mladosti bit će zatvorena za sav promet od 17.45 do 19 sati.

29. srpnja od 17.45 do 19.15

Južni kolnik Slavonske avenije od Avenije Marina Držića do Heinzelove bit će zatvoren za promet od 17.45 do 19.15 zbog prolaska vojnih vozila.

29. srpnja od 17.45 do 19.15

Ulica Vjekoslava Heinzela od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za promet od 17.45 do 19.15 zbog prolaska vojnih vozila.

29. srpnja od 17.45 do 22 sata

Ulica grada Vukovara od Heinzelove do Savske ceste bit će zatvorena za sav motorni promet od 17.45 do 22 sata.

29. srpnja od 17.45 do 22 sata

Ulica Hrvatske bratske zajednice bit će zatvorena za sav promet od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije od 17.45 do 22 sata.

​​​​​

29. srpnja od 20 do 22 sata

​​​​​ Savska cesta bit će zatvorena za sav promet od Tratinske do Slavonske avenije od 20 do 22 sata.

29. srpnja od 20 do 22 sata

Ulica grada Vukovara od Savske ceste do Tratinske te Ulica Florijana Andrašeca od Ulice grada Vukovara do Tratinske bit će zatvorene za sav promet od 20 do 22 sata.

29. srpnja od 21 do 23 sata

Avenija Većeslava Holjevca bit će zatvorena od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića od 21 do 23 sata.

29. srpnja od 21 do 23 sata

Slavonska avenija bit će zatvorena na dijelu od Savske ceste do Heinzelove od 21 do 23 sata.

Vojni mimohod 31. srpnja 2025.

Zatvorit će se promet za motorna vozila, uz posebnu regulaciju javnog prijevoza.

31. srpnja od 10 do 19 sati

Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića (oba kolnika) bit će zatvoreni za sav promet motornih vozila od 10 do 19 sati zbog izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara.

31. srpnja od 10 do 23.30 sati

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Avenijom Marina Držića do raskrižja sa Savskom cestom bit će zatvorena za promet od 10 do 23.30 sati. Nakon dovršetka mimohoda pristupit će se uklanjanju sve opreme te vraćanju prometne signalizacije u zoni tribina.

31. srpnja od 10 do 21.30 sati

Oba kolnika Hrvatske bratske zajednice od raskrižja Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za sav promet od 10 do 21.30 sati.

31. srpnja od 10 do 19.30 sati

Avenija Većeslava Holjevca (oba kolnika) od Avenije Dubrovnik do Slavonske avenije bit će zatvorena za sva motorna vozila od 10 do 19.30 sati. Navedenom trasom kretat će se vojna vozila, kao i vozila ZET-a.

31. srpnja od 13 do 16 sati

Slavonska avenija (južni kolnik) od Avenije Marina Držića do Heinzelove ulice bit će zatvorena za promet svih motornih vozila od 13 do 16 sati zbog prolaska vojnih vozila.

31. srpnja od 13 do 16 sati

Ulica Vjekoslava Heinzela (oba kolnika) od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za promet motornih vozila od 13 do 16 sati.

31. srpnja od 13 do 19.15 sati

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića bit će zatvorena za sav promet od 13 do 19.15 sati.

31. srpnja od 13 do 16 sati

Sajmišna cesta od vojarne 1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia prema Mostu mladosti bit će zatvorena za sav promet od 13 do 16 sati.

31. srpnja od 15.30 do 19.30 sati

Ulica Florijana Andrašeca od Ulice grada Vukovara do Tratinske bit će zatvorena za sav promet od 15.30 do 19.30 sati. Također, u istom periodu bit će zatvorena Ulica grada Vukovara od Savske ceste do raskrižja s Tratinskom i Ozaljskom.

31. srpnja od 17 do 19 sati

Savska cesta od raskrižja s Tratinskom do Slavonske avenije bit će zatvorena za promet od 17 do 19 sati.

31. srpnja od 16 do 19.30 sati

Ulica grada Vukovara bit će zatvorena za sav promet od Savske ceste do Tratinske od 16 do 19.30 sati.

31. srpnja od 18 do 23 sata

Slavonska avenija (sjeverni kolnik) bit će zatvorena od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18 do 23 sata zbog prolaska vojnih vozila.

31. srpnja od 20.30 do 23 sata

Slavonska avenija (južni kolnik) bit će zatvorena od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18 do 23 sata zbog prolaska vojnih vozila.

ZET: Izmjene u prometovanju tramvajskih i autobusnih linija

Zbog svečanog vojnog mimohoda koji će se održati povodom 30. obljetnice VRO-a Oluja dolazi do izmjena u prometovanju tramvajskih i autobusnih linija u utorak i četvrtak 29. i 31. srpnja.

Tramvajski promet

U utorak i četvrtak obustavlja se tramvajski promet kako slijedi:

- u utorak od 15.15 sati te u četvrtak od 12 sati do završetka mimohoda od okretišta na Savišću do Avenije Marina Držića

- u utorak od 15.15 sati te u četvrtak od 14 sati do završetka mimohoda Avenijom Marina Držića

- u utorak od 16.15 sati te u četvrtak od 9 sati do završetka mimohoda Ulicom grada Vukovara (od Avenije Marina Držića do Savske ceste)

- u utorak od 18.30 sati te u četvrtak od 16 sati Savskom cestom (od Tratinske do Savskog mosta).

Linije 3, 8 i 13 u navedenom razdoblju neće biti u prometu dok će linije 2, 4, 5, 6, 7, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama:

Linija 2: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 4: Dubec - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Zapadni kolodvor

Linija 5: Park Maksimir - Šubićeva - Branimirova tržnica - Glavni kolodvor - Vodnikova - Ljubljanica

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 7: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Glavni kolodvor - Branimirova - Šubićeva - Dubrava

Linija 14: Zapruđe - Arena Zagreb - Savski most

Linija 17: Ljubljanica - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Zbog bolje prometne povezanosti za vrijeme obustave prometa u određenim dijelovima grada uspostavit će se izvanredna tramvajska linija Prečko - Savski most.

Također, uspostavljaju se izvanredne autobusne linije Savski most - Ljubljanica i Savišće - Kvaternikov trg.

Linija Savski most - Ljubljanica prometovat će trasom:

Savski most - (uz peron 5 - linija 110) - Jarunska - Ulica Marijana Haberlea - Horvaćanska cesta - Selska cesta - Zagrebačka avenija - Ljubljanica (peron 1 - linija 114)

Ljubljanica - Zagrebačka avenija - Selska cesta - Savski most.

Linija će se zaustavljati na svim usputnim stajalištima, a polazit će svakih 15 minuta. Linija Savišće - Kvaternikov trg prometovat će trasom:

Savišće - Ulica grada Gospića - Ulica grada Vukovara - Donje Svetice - Ulica kneza Branimira - Heinzelova - Kvaternikov trg (peron 7 - linija 216/276)

Kvaternikov trg - Heinzelova - Ulica kneza Branimira - Donje Svetice - Ulica grada Vukovara - Ulica grada Gospića - Kanalski put - Radnička cesta - Ulica grada Gospića - Savišće.

Linija će se zaustavljati nasuprot tramvajskih stajališta, a polazit će svakih 20 minuta.

Autobusni promet

Linija 107 (Jankomir - Žitnjak) neće prometovati u utorak od 17.30 te u četvrtak od 12.30 sati do završetka mimohoda

Linija 108 (Glavni kolodvor - Savski most) neće prometovati u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda

Linija 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje) neće prometovati u utorak od 17.30 te u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda

Linija 222 (Remetinec - Žitnjak) neće prometovati u utorak od 17 sati te u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda

Linija 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica) neće prometovati u utorak od 17.30 te u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda

Linija 295 (Zapruđe - Jakuševec - Zapruđe) neće prometovati u utorak od 17 sati te u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda

Linije 219 (Glavni kolodvor - Sloboština), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 330 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u utorak od 17.30 te u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda.

Novo početno - krajnje stajalište bit će N.S. knjižnica u smjeru juga. Linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 310 (Glavni kolodvor - Petrovina), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh) i 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u utorak od 17.30 te u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda. Novo početno stajalište bit će Bundek u smjeru juga, a krajnje stajalište u smjeru Zagreba je Muzej suvremene umjetnosti - jug, na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u utorak od 17.30 te u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda. Novo početno - krajnje stajalište bit će ELKA. Linije 307 (Zapruđe - Strmec Bukevski) i 308 (Zapruđe - Sasi) neće prometovati do Zapruđa u utorak od 17 sati te u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda. Novo početno - krajnje stajalište bit će Ukrajinska. Linije terminala Kvaternikov trg (216, 217, 237, 276 i 290) prometovat će u oba smjera izmijenjenom trasom u utorak od 17.30 te u četvrtak od 12.30 do završetka mimohoda:

Kvaternikov trg - Heinzelova - Planinska - Borongajska cesta - Ulica Marijana Čavića - Slavonska avenije te dalje svojim trasama.

Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se samo stajalište Veterinarski fakultet, a privremeno će se uspostaviti stajalište u Ulici Marijana Čavića, u zoni raskrižja sa Slavonskom avenijom, u smjeru Kvaternikova trga.