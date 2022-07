Đogaš tvrdi da je zbog nerada bivše gradske uprave izdano 1700 građevinskih dozvola manje

HDZ-ov nestranački kandidat za splitskog gradonačelnika Zoran Đogaš u subotu je komentirao problem neizdavanja građevinskih dozvola u Splitu, ocijenivši da je zbog nerada bivše gradske uprave i krize vlasti izdano 1700 građevinskih dozvola manje

Zbog trenutne blokade grada, a i viđenog u posljednjih deset mjeseci, neizdavanje građevinskih dozvola gotovo je onemogućilo realizaciju projekata u Splitu, ističe u priopćenju Đogaš.

Dodaje kako je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, grad Split u prvom kvartalu izdao čak 1700 građevinskih dozvola manje.

"To je valjda to uvođenje reda, ono kad ništa ne radiš. Danas smo imali priliku pročitati opravdanje Puljkovih pročelnika da su za to krivi poduzetnici, građani i arhitekti, naravno svi drugi osim njih. Takve izjave su sramotne, a Puljak i njegova ekipa nisu dorasli funkcijama koje su obnašali", istaknuo je HDZ-ov gradonačelnički kandidat.