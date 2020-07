Plenković je već skupio većinu, no nove Vlade još neće biti: Ovo su sljedeći koraci

Zbog ponavljanja izbora i raznih ustavnih rokova novu Vladu možemo očekivati najranije krajem srpnja iako je Andrej Plenković već skupio dovoljno ruku za većinu

Iako je Andrej Plenković već jučer osigurao 76 ruku, koje čine većinu u parlamentu, do samog prvog zasjedanja 10. saziva Sabora, a onda i potvrđivanja nove Vlade proći će još neko vrijeme.

No neovisno o saborskom roku, kreće i proces na Pantovčaku, odnosno moguće je da će Andrej Plenković možda i prije konstituiranja Sabora otići kod Zorana Milanovića te od njega tražiti mandat za sastavljanje Vlade. Prema Ustavu, mandat za sastavljanje Vlade predsjednik države povjerava osobi (mandataru) koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika u Saboru, odnosno u ovom slučaju izabranih zastupnika. Nakon što dobije mandat Plenkoviću kreće rok od najkasnije 30 dana u kojem je dužan predstaviti Saboru program Vlade i Vladu te zatražiti glasovanje o povjerenju.

Tek nakon toga Državno izborno povjerenstvo može objaviti službene rezultate, a time kreće i rok za sazivanje prve sjednice Sabora. Naime, prema Ustavu, prvo zasjedanje mora se održati najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora. Prvo zasjedanje uobičajeno je i konstituirajuće, no prije nekoliko godina svjedočili smo tome da prvo zasjedanje nije bilo i konstituirajuće jer je zbog pregovora s Mostom Sabor konstituiran gotovo mjesec dana nakon prvog zasjedanja. Smatra se da je Sabor konstituiran izborom predsjednika, i to na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.

S obzirom na to da je Plenković već osigurao 76 ruku, a zasad se ne nazire to da bi mogao imati problema prilikom sastavljanja Vlade, očekuje se da će novi sastav kabineta predstaviti Saboru i ranije, odnosno da neće otezati do krajnjeg roka od 30 dana.

Iako bi teoretski Plenković mogao predložiti Vladu već na dan prvog zasjedanja, odnosno odmah nakon konstituiranja Sabora, teško je povjerovati da će se to tako brzo dogoditi. Naime među onima koji dolaze u Sabor kao izabrani zastupnici nalaze se i neki na nespojivim dužnostima poput župana i aktualnih ministara te će se vjerojatno pričekati da se za sve potvrde zamjenski zastupnici kako bi Plenković imao sigurnih 76 ruku, što je najmanja većina koju može imati.