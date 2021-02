[FOTO] Plenković: Intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata na terasama i otvorenim prostorima

Hoće li s obzirom na rast broja zaraženih biti popuštanja mjera? O tome je uvodno na sjednici Vlade progovorio i premijer Andrej Plenković

Što se tiče koronavirusa, Plenković je kazao da su tjedni brojevi u proteklih 10 tjedana padali. 'U odnosu na prošli četvrtak bilježimo porast i to na tjednoj razini. Još ne možemo utvrditi koji su uzroci porasta. I dalje moramo zadržati veliki oprez. Danas smo uz Dansku zemlja koja ima najmanju tjednu incidenciju u EU. Na tom tragu je dobro da je smanjen broj novozaraženih, hospitaliziranih i umrlih, ali i dalje situacija zahtjeva oprez', rekao je Plenković .

'Omogućit će se održavanje treninga u zatvorenim prostorima. Tu će biti nekih specifičnosti s obzirom na kontakt sportove no o razini epidemioloških mjera bit će više na Stožeru sutra', rekao je Plenković .

'Nakon niza konzultacija, intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata na terasama i otvorenim prostorima. Smatramo da je to dobro s obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo, ali uz propisane epidemiološke mjere', rekao je Plenković.

'Poduzimali smo sve kako bi zaštitili zdravlje građana. Od prvog dana smo osigurali zaštitnu opremu, niti u jednom trenutku te opreme nije falilo. Istodobno vodili smo računa i o hrvatskom gospodarstvu, bilo nam je važno da svi nastave sa svojim aktivnostima, da školski sustav ne bude pogođen. Mjere za očuvanje radnih mjesta bile su vrlo izdašne, nikad nismo mislili da ćemo toliko novca dati za očuvanje radnih mjesta. A pritom smo isplatili i mirovine. A sve to smo učinili osiguravši financijsku stabilnost', kazao je Plenković .

'Žao nam je da smo u ovom procesu nekim ograničili neke aktivnosti. To nije naša volja, nego to rade vlade diljem svijeta. Korak koji je pred nama i koji je važan je da šaljemo poruke ubrzanja distribucije cjepiva, da što prije procijepimo što više ljudi. Vjerujem da će 700 tisuća doza do kraja ožujka biti snažna ograda od daljenjeg širenja virusa', rekao je Plenković.

'Želim se prisjetiti i onih skoro 5.500 tisuća koji su izgubili život od covida ili s covidom. To su veliki gubici i izražavamo sućut njihovim obiteljima', kazao je Plenković.

Na dnevnom redu sjednice bila je i odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji 'Pomoć za obnovu nakon potresa'.

'Moram demantirati vijesti koje su se pojavile u javnom prostoru. Raspodjela ima sasvim drugačiji smjer od onoga što je objavljeno', kazao je Plenković i zahvalio svima koji su uplaćivali donacije.