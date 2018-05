Plenković: I današnji izazovi slični su nekima s kojima se Tuđman suočavao

Prvi predsjednik Republike Hrvatske i HDZ-a, dr. Franjo Tuđman, ostvario je temeljne ciljeve koje je godinama sanjao, i u vrijeme "tektonskih promjena" u Europu stvoriti slobodnu, neovisnu i modernu hrvatsku državu, a današnji hrvatski izazovi slični su nekima s kojima se dr. Tuđman suočavao, istaknuto je u nedjelju na obilježavanju 96. obljetnice rođenja dr. Tuđmana na Medvedgradu.

Podsjetivši na Tuđmanov životni put, predsjednik HDZ-ove Zajednice utemeljitelja "Dr. Franjo Tuđman" Mario Kapulica rekao je da smo zahvaljujući njemu i njegovu programu ponovno postali "jedinstveno nacionalno vijeće svjesno sebe i svojih sposobnosti i mogućnosti".

"Tuđman je za svoj narod bio pravi izbor vođe. Jedini pravi pobjednik na području bivše Jugoslavije. Pobjednik u ratu i kreator mira", naglasio je.

Unatoč svemu tome ali i baš zbog toga, upozorio je Kapulica, Tuđmana su bjesomučno osporavali i napadali te nastojali umanjiti.

"Napadan je ne samo s protuhrvatskih pozicija, već i od onih koji su to iznova probuđeno hrvatsko nacionalno biće, koje je konačno dobilo dušu i tijelo, htjeli vratiti u invalidska kolica, da ga neki drugi vode i neki drugi njime upravljaju. Ali to s Tuđmanom nije išlo. To Tuđman nikada nije dopuštao i to ni mi, ako držimo do Tuđmana, nikada nećemo dopustiti", naglasio je Kapulica.

Na svečanoj akademiji prikazan je i kraći film o životu dr. Franje Tuđmana, a ranije ujutro izaslanstvo HDZ-a položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobu dr. Tuđmana na zagrebačkom Mirogoju.