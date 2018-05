Ćiro Blažević održao predavanje u MORH-u: Tuđman i Šušak bili su tandem kakav se može samo priželjkivati

Nogometni trener i bivši izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske u utorak je održao predavanje na temu 'Put do uspjeha', tijekom kojeg je govorio o vrijednostima koje povezuju Hrvatsku vojsku i sportaše, ali i o faktorima za uspjeh te vlastitim iskustvima kada je u pitanju vođenje nogometne reprezentacije

'Zajedništvo, timski duh, fizička i mentalna snaga su vrijednosti koje povezuju hrvatske vojnike i sportaše', rekao je ministar naglasivši kako će upravo ovakva razmjena iskustva i suradnja sa sportašima dodatno obogatiti i unaprijediti rad Hrvatske vojske te Blaževiću zahvalio na tome što je svoju životnu i profesionalnu priču podijelio upravo sa njezinim zapovjednicima.

Blažević se na početku prisjetio poznanstva s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i ratnim ministrom Gojkom Šuškom, koji su, kako je kazao, bili pravi uzor kako se voli domovima i slijedi vlastita vizija.

'Oni su bili pravi tandem, tandem kakav svako samo može priželjkivati. No, moram reći – bez hrvatskih branitelja ništa mi ne bi mogli napraviti ni postići. Nije bilo puta na koji smo odlazili kao reprezentacija, a da nismo pratili ono što vam se događa, da nismo pratili kako se borite i ginete za svoje ideale. To je bio snažan motiv, poseban motiv bez kojeg ništa ne bi bilo moguće', ispričao je Blažević otkrivši kojih je to sedam faktora za postizanje uspjeha.