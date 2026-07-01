Plenković: Hrvatska je s EU novcem u plusu više od 21 milijarde eura

"Danas obilježavamo 13. obljetnicu članstva Hrvatske u Europskoj uniji", konstatirao je Plenković u izjavi novinarima, osvrnuvši se na taj "pozitivni razvojni moment za Hrvatsku".

U proteklim godinama, kad se ukupno sagledaju uplaćena sredstva i ona koja su povučena i iskorištena za razvoj, Hrvatska je u plusu 21,3 milijarde eura, rekao je.

Premijer se osvrnuo i na najnoviji podatak Državnog zavoda za statistiku o usporavanju inflacije u lipnju na 4,5 posto na godišnjoj razini odnosno o njezinom padu za 0,4 posto na mjesečnoj razini, izrazivši nadu da će se i u segmentima poput usluga doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama te da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka.