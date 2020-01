Plenković za njemački FAZ: Mladi ne iseljavaju zbog korupcije, već žele u kratkom roku poboljšati financijsku situaciju

Premijer Andrej Plenković, koji u četvrtak i petak boravi u radnom posjetu Njemačkoj, kazao je za njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) od četvrtka kako mnogi mladi ljudi koji odlaze raditi u inozemstvo Hrvatsku napuštaju zbog financijskih razloga, a ne zbog korupcije i nepotizma

Hrvatski premijer je istodobno ustvrdio kako se i pola zemalja članica Europske unije suočava s problemom pada broja stanovnika te da se Hrvatska na razini EU bori za to da se ovaj problem shvati ozbiljno.

'Tema demografije je na izričito zahtijevanje Hrvatske ušla u 'Stratešku agendu 2019-2024' Europske unije. Mi smo isto tako sretni da je povjerenica Dubravka Šuica u novoj Europskoj komisiji zadužena za pitanje demografije', rekao je Plenković dodavši kako će o demografiji razgovarati i tijekom bilateralnog susreta s kancelarkom Angelom Merkel.

'Kako bi zaustavili pad broja stanovnika značajno smo podigli rodiljnu i roditeljsku naknadu, a mlade do 25 godina starosti smo u potpunosti, a one do 30 godina za 50 posto, oslobodili poreza na dohodak', rekao je predsjednik hrvatske vlade objašnjavajući za FAZ mjere koje njegova vlada čini kako bi zaustavila iseljavanje stanovništva.