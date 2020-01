Bačić otkrio do kada po njemu Plenković može biti na čelu HDZ-a i kada će izbori u stranci

'Dobro poznavajući Plenkovića, nema dileme, ne želi on biti predsjednik tri mjeseca više kako izbjegao neko mjerenje, suočavanje na unutarstranačkim izborima. To što se njega tiče nema nikakvog problema a ni što se mene tiče. Ja držim da Andrej Plenković ima mandat do 17. travnja', kazao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić

Na pitanje kad očekuje unutarstranačke izbore u HDZ-u, Bačić je kazao: 'Vi znate moj stav. Svoj stav sam iznio za Večernji list u listopadu prošle godine. Zalažem se da se unutarstranački izbori održe sukladno statutu HDZ-a, a to znači tijekom proljeća, do svibnja najkasnije'. 'Drugi moj stav jest da ovo budu najdemokratskiji izbori ikada u Hrvatskoj, u ikojoj stranci....A znate zašto će tako biti? Jer smo naš statut napisali po mjeri jedne iznimno demokratske stranke i takav izbor nema niti jedna stranka u Hrvatskoj', istaknuo je Bačić za Večernji list.

'Ja se zalažem da se izbori čim prije organiziraju, provedu i da se nakon toga stranka konsolidira za parlamentarne izbore. Naravno, u slučaju da se ne dogodi neka izvanredna situacija.' Na pitanje misli li na parlamentarne izbore, Bačić je potvrdio i kazao kako ih ne bi očekivao. 'Ako provedemo izbore onako kako ja očekujem, gdje će biti demokratski proces ja mislim da stranka može dobiti na rejtingu ako pokaže veliku dozu unutarstranačke demokracije', rekao je Bačić.