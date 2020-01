'Hrvatsko predsjedanje EU-om veliko postignuće za zemlju i sve njezine građane'

Hrvatska u idućih šest mjeseci predsjeda Vijećem EU-a nakon samo sedam godina članstva i 30 godina nakon velikosrpske agresije i to je veliko postignuće za zemlju i sve njezine građane, istaknuo je u srijedu u Hrvatskom saboru premijer Andrej Plenković.

Plenković je u Saboru predstavio prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije i podnio izvješće o sastancima Europskog vijeća u protekloj godini.

U uvodnom izlaganju, Plenković je istaknuo da se Hrvatskom saboru obraća točno na 28. obljetnicu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 22. obljetnicu mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja.

Hrvatska nakon samo sedam godina članstva u EU-u i samo 30 godina nakon uvođenja demokracije u zemlji, nakon velikosrpske agresije Miloševićevoga režima i nametnutog rata, ima prigodu biti za kormilom drugog svjetskog gospodarstva i zajednice od pola milijarde ljudi, kazao je premijer, istaknuvši da je to veliko postignuće za cijelu zemlju i veliko priznanje za sve njezine građane, a osobito za one koji su najviše dali za hrvatsku slobodu, a to su hrvatski branitelji.