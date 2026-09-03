Plan za Njemačku: Ovaj čovjek mogao bi ostvariti najveći san najekstremnijeg krila AfD-a

Hans-Thomas Tillschneider donedavno je bio relativno nepoznat izvan svoje izborne jedinice u ruralnom dijelu istočne Njemačke. No nakon nedjeljnih izbora u Saskoj-Anhaltu mogao bi postati jedan od najmoćnijih predstavnika krajnje desnice u poslijeratnoj povijesti zemlje – i čovjek koji će pokušati promijeniti način na koji Nijemci gledaju na vlastitu prošlost

Tillschneider, 48-godišnji zastupnik Alternative za Njemačku (AfD), jedan je od ključnih ideologa stranke u toj saveznoj pokrajini. Upravo je on glavni autor programa prema kojem bi AfD upravljao Saskom-Anhaltom, a stranka uoči izbora stoji toliko visoko u anketama da bi mogla računati na osvajanje vrlo snažne pozicije u pokrajinskom parlamentu. Njegova ambicija, tvrdi, nije otvoreno izbrisati nacističke zločine iz školskih udžbenika. Tillschneider kaže da bi učenici i dalje učili o Trećem Reichu, ali želi promijeniti naglasak. 'Naravno, volio bih da postoje satovi povijesti o Trećem Reichu. Ali dobri satovi povijesti', rekao je za Politico, uz objašnjenje da bi povijest trebalo prikazivati kao nešto što pripada prošlosti i što više ne bi trebalo imati toliku suvremenu težinu.

To je dio šire ideje krajnje desnice o promjeni njemačke kulture sjećanja. 'Više Bismarcka, manje Hitlera' Njemačka je desetljećima razvijala takozvanu kulturu sjećanja, odnosno sustavno suočavanje s nacističkim zločinima i Holokaustom. Za njemačku poslijeratnu demokraciju to nije bilo samo pitanje povijesti, nego i jedan od temelja političkog identiteta zemlje. Tillschneider i dio najradikalnijeg krila AfD-a, međutim, smatraju da je takav odnos prema prošlosti pretvoren u svojevrsni 'kult krivnje' koji Nijemcima usađuje osjećaj kolektivne krivnje i samoprezira. 'Ta je povijest i dalje prisutna na neobičan način – poput zombija', rekao je Tillschneider. Njegova je ideja da se njemački identitet ponovno izgradi oko pozitivnijeg pogleda na vlastitu povijest. U ranijoj verziji programa AfD-a to je bilo sažeto sloganom 'više Bismarcka, manje Hitlera', iako je ta formulacija u međuvremenu uklonjena iz konačnog manifesta. Program predviđa i preusmjeravanje kulturnog financiranja, ukidanje potpore onome što stranka smatra 'antinjemačkom umjetnošću' te razvoj svojevrsnog 'patriotskog turizma'.

AfD pritom tvrdi da ne želi uklanjati spomenike posvećene nacističkim zločinima. Istodobno želi više novca usmjeriti prema spomenicima koji odaju počast njemačkim vojnicima poginulima u oba svjetska rata. Čovjek iz 'Nove desnice' Tillschneiderova biografija prilično je neobična. Rođen je u Rumunjskoj, u njemačkoj manjinskoj zajednici, a kao dijete preselio se u Zapadnu Njemačku. Studirao je islamistiku, dio vremena proveo u Siriji, doktorirao i napisao knjigu o počecima pravne hermeneutike u ranom islamu. Kasnije je postao jedan od istaknutijih predstavnika takozvane 'Nove desnice', mreže radikalnih intelektualaca koja nastoji stare ekstremističke ideje predstaviti na prihvatljiviji način. Bio je povezan i s radikalnom strujom AfD-a Der Flügel, odnosno 'Krilo', uz tirinškog političara Björna Höckea. Ta je skupina službeno raspuštena 2020., ali njezini su članovi nastavili jačati svoj utjecaj unutar stranke. Tillschneider danas ima konkretnu političku priliku. Kao osoba zadužena za kulturnu i obrazovnu politiku AfD-a u Saskoj-Anhaltu mogao bi dobiti i ministarsku funkciju koja bi mu omogućila utjecaj na školske kurikulume i raspodjelu novca za kulturu.