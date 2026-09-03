Par pokušao zapaliti vojne tvrtke u Münchenu: Policija je brzo reagirala

Nekoliko zapaljivih naprava aktivirano je tijekom noći ispred sjedišta tehnološke kompanije Rohde & Schwarz te proizvođača dronova Helsing u Münchenu. Istražitelji trenutno smatraju da su se dvije naprave zapalile, dok treća očito nije, piše Euronews.

Svjedok je oko ponoći pozvao policiju nakon što su zapaljive naprave bačene iz automobila u pokretu na gradilište u ulici. Policajci koji su stigli na mjesto događaja uspjeli su odmah ugasiti požar. Nije prijavljena veća šteta.