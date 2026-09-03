Par pokušao zapaliti vojne tvrtke u Münchenu: Policija je brzo reagirala

U Münchenu su muškarac i žena navodno pokušali podmetnuti požare ispred prostorija dviju obrambenih tvrtki. Uhićeni su
Nekoliko zapaljivih naprava aktivirano je tijekom noći ispred sjedišta tehnološke kompanije Rohde & Schwarz te proizvođača dronova Helsing u Münchenu. Istražitelji trenutno smatraju da su se dvije naprave zapalile, dok treća očito nije, piše Euronews.
Svjedok je oko ponoći pozvao policiju nakon što su zapaljive naprave bačene iz automobila u pokretu na gradilište u ulici. Policajci koji su stigli na mjesto događaja uspjeli su odmah ugasiti požar. Nije prijavljena veća šteta.
Osumnjičeni, 38-godišnji muškarac i 28-godišnja žena, potom su uhićeni. Prema Bayerischer Rundfunku, oboje osumnjičenika su bugarski državljani.
Rohde & Schwarz proizvodi, između ostalog, sigurnosnu i komunikacijsku tehnologiju za javne vlasti i vojsku. Helsing uglavnom proizvodi dronove za vojne operacije. Daljnji detalji o pozadini incidenta još nisu poznati.
No, znakovito je kako se sve dogodilo nakon što je Njemačka objavila imena i informacije o dvojici sabotera koji su pokušali dronom punim eksploziva uništiti ukrajinski teretni zrakoplov u zračnoj luci u Leipzigu, pripisavši cijelu akciju hibridnom djelovanju Rusije u Europi.