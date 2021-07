Pitali smo vlasnika teglenica na Savi tko mu ih je odvezao, u odgovoru je razotkrio obiteljsku dramu: Sve sam rekao policiji...

U svega nekoliko dana dvije od četiri teglenice usidrene i privezane preko puta HEP-ove toplane na Savi u Zagrebu odvezane su i pukom srećom nisu krenule dalje od kaskada jer da su 300-tonske i 85 metra duge grdosije udarile u Željeznički most Jakuševec ili Domovinski most, pitanje je što bi se dogodilo. I dok je 'otklizavanje' prve mogla biti slučajnost, nakon što je i druga krenula nizvodno policija je odlučila pojačati ophodnje na tom području jer se sumnja da netko to radi namjerno

Podsjetimo, crvena teglenica TT9904 u četvrtak se 'otkačila' i zaustavila na riječnom pragu kod toplane. Odsukana je uz pomoć vatrogasaca i vojske. Nekoliko dana kasnije slična situacija - teglenica je opet odvezana, s time da je ovoga puta sidro spriječilo da dođe do kaskada.

Veljko Kosanović (81), vlasnik svih četiriju teglenica koje petnaestak godina stoje jedna pored druge, za tportal je kazao da zna tko to radi i da je policija o obaviještena o tome. 'Riječ je o mojoj petoj posvojenoj kćeri koja me želi uništiti. Nekoliko puta prijetila je i govorila da će to napraviti. To sam rekao policiji. Ona ima dosje i oni to znaju. Njezin motiv je da me nema i da se domogne imovine', tvrdi Kosanović. O tome zašto je teglenice, koje su nekad služile za prijevoz sipkih tereta, dovukao u Zagreb, kaže da je to učinio s idejom da grad zaživi na rijeci.

'Zagreb je jedini grad u Europi koji ne živi na rijeci. Htio sam da teglenice budu poput splavi u Beogradu. Vlasnik sam ustvari njih pet jer je peta u Sisku, ali i katamarana, koji je također pored teglenica u Zagrebu. Teglenice imaju neviđen potencijal i bile bi sjajna turistička atrakcija. Ali naći partnere i novac za projekt nije lako. Želja mi je bila, za što bi trebalo dobiti dozvole, da ih se dovuče i postavi kod Željezničkog (Hendrixova) mosta jer bi se tako vidjele s Mosta slobode te s Jadranskog i Savskog mosta za pješake', pojasnio je Kosanović. Prije nego li je prošli četvrtak crvena teglenica otkačena i zaustavljena na kaskadama Kosanović je za nju 1. srpnja dobio nalog da je ukloni u roku od 30 dana. Kako je priopćeno iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, za posljednjeg redovitog inspekcijskog pregleda 1. srpnja 2021., utvrđeno je da ona 'ne posjeduje svjedodžbu o sposobnosti za boravak u raspremi', nakon čega je izdan nalog za njezino uklanjanje u roku od 30 dana.