Zločin u Međimurju pod povećalo stavio poligraf: Stručnjak objašnjava što je to i može li ga se prevariti

Iako su sve osobe bliske Jasmini Dominić iz Palovca, čiji je nestanak prijavljen 2005. godine, završile na poligrafu, ništa nije otkriveno. Gotovo 15 godina kasnije u zamrzivaču kuće pronađen je leš. Što je poligraf, kako radi te može li ga se prevariti, u razgovoru za tportal objašnjava stalni sudski vještak za poligrafiju i poligrafski ispitivač Željko Grgurić iz zagrebačke Detektivske agencije Di-Dext

'Kada se postave senzori na tijelo, postavljaju se određena pitanja, a prilikom odgovaranja dolazi do određenih fizioloških reakcija. Postoje ključna ili relevantna pitanja koja se odnose na slučaj i na koja možete istinito odgovarati ili lagati, a druga su kontrolna, za koja očekujemo da ćete lagati, i treća su irelevantna, relaksirajuća, kako bismo dozvolili autonomnom živčanom sustavu odmor i spremanje na drugu reakciju', objašnjava postupak ovaj poligrafist.

Objašnjava kako je riječ o uređaju, sastavljenom od određenih medicinskih komponenti, koji bilježe fiziološke reakcije u ljudskom tijelu, a odnose se na srce, disanje i kožu. Senzori se postavljaju na tijelo ispitanika i bilježe, primjerice, promjene u tlaku i kožnoj provodljivosti. Do zabune, kaže on, može doći kada poligrafski ispitivač krivo tumači određene reakcije.

Tijekom ispitivanja razmak između svakog pitanja traje između 20 i 25 sekundi, u kojem se, dodaje Grgurić, stvara vremenska tampon-zona u kojoj se mozak odmara.

'Ako je ispitanik iskren, reakcije ne bi trebale odudarati od nekog standarda, a ako su one promijenjene u frekvenciji, intenzitetu te dolazi do značajnih i kontinuiranih poremećaja, zaključuje se da je ispitanik davao lažne odgovore', tumači on.

Prosječno poligrafsko ispitivanje traje oko sat vremena, a samo sjedenje na poligrafu je, objašnjava Grgurić, vrlo kratko, 15-ak minuta s prekidima. Cijeli postupak je strogo standardiziran, vrlo složen, zahtjevan i sastoji se od nekoliko faza kako bi se izbjegle greške, a nalaz, ističe, bio što bliže točnosti.

'Prvo se poligrafski ispitivač detaljno upoznaje s predmetom zbog kojega se provodi ispitivanje. Potom se s ispitanikom obavlja razgovor kako bi se utvrdilo je li osoba podesna za takvu vrstu ispitivanja. Moramo imati na umu to da se ovo sve bazira na nekim medicinskim osnovama. Zakonom je strogo određeno koga policija ne smije staviti na poligraf. Načelno su to sve osobe koje boluju od mentalnih bolesti, psihičkih poremećaja, ali i trudnice. Kod djece nije striktno podvučena dobna granica, ali se ona postavlja na 18 godina, kada je biologija organizma sazrela, a ispitanik je svjestan, racionalan', tumači Grgurić.