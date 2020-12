Piletina uzgojena u laboratoriju poslužena u restoranu u Singapuru

Piletina proizvedena u laboratoriju poslužena je u subotu prvi put u povijesti u restoranu u Singapuru, što je povijesna prekretnica za te proizvođače koji se nadaju da će time pridonijeti smanjenju emisija ugljika koje uzrokuje proizvodnja mesa. Startup Eat Just objavio je početkom prosinca da je njihovo meso uzgojeno u laboratoriju od životinjskih stanica odobreno za prodaju kao sastojak nuggetsa. Singapur je prva zemlja u svijetu koja je odobrila konzumaciju takvog mesa.

Startup je u srijedu objavio da je prodao prvu pošiljku i to restoranu pod nazivom "1880." u bogatoj četvrti Singapura. Restoran je u subotu poslužio to meso mladima u dobi od 14 do 18 godina koji su bili pozvani jer su „angažirani za izgradnju boljeg planeta”.

Povijesna večera nije bila otvorena za novinare zbog pandemije covida-19. Riječ je o „revolucionarnoj etapi u borbi protiv klimatskih promjena i opskrbi svjetskog stanovništva bez uništavanja planeta”, ocijenio je osnivač restorana, Marc Nicholson.