Piletić uoči štrajka: U najznačajnijoj mjeri ispunjen zahtjev sindikata za povećanjem osnovice

„Nastava će biti organizirana, svi ravnatelji škola dobili su naputak Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djeca imaju pravo na obrazovanje, imaju pravo na boravak u školi i to će im se omogućiti unatoč komentaru čelnika sindikata Preporod Željka Stipića da njega nije briga što će biti s djecom. To niti je pedagoški, niti je u duhu jednog učitelja, ali to njemu na dušu”, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Piletić novinarima u Saboru, dan uoči štrajka koji su najavila tri sindikata u obrazovanju.

Naglasio je da, koliko je njemu poznato, tri sindikata koja su najavila štrajk sudjeluju u pregovorima s Ministarstvom znanosti i obrazovanja kroz granske kolektive ugovore.