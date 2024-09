Piletić: Steklo se vrijeme, članice EU-a vraćaju se na tržišne postavke

'Međutim, steklo se vrijeme i sve članice EU-a izlaze iz tog modela intervencionizma države, naravno, želeći vratiti sve na tržišne postavke', rekao je Piletić napominjući kako očekuju da postupno smanjivanje subvencije za struju i plin neće značiti novi rast cijena jer su se cijene energenata poprilično stabilizirale iako su još uvijek takve da Vlada želi intervenirati.

'Ovih 10 posto dogodit će se u dva koraka, prvi korak 6,5 posto s računima za studeni, a onda početkom iduće godine povećanje nešto više od 4 posto', rekao je Piletić.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil rekao je kako im je iznimno drago da su obrtnici ostali u sektoru najranjivijih skupina.

'Vjerujem da neće doći do velikog povećanja cijena usluga i proizvoda obrtnika', poručio je.

Štefica Salaj iz Sindikata umirovljenika Hrvatske rekla je da se ne bi složila s tvrdnjama premijera Andreja Plenkovića da su mjere dobro kalibrirane i prilagođene te da vode račune o najugroženijima.

'Pozdravljamo svaku pomoć, dobro je, povećanje je u redu, zakon kaže da se dva puta godišnje usklađuju mirovine, ali ovaj sustav pomoći nije rješenje', rekla je Salaj.

'Dok kažete da ćete 7,19 uskladiti mirovinu, ali isto tako kažete da će u idućih šest mjeseci cijene plina i energenata narasti 10 posto, matematika je jasna', dodala je.

Piletić je reagirao rekavši da mjere koje se tiču umirovljenika nisu nikakva mirovinska prava, nego jedna od mjera koje je Vlada učinila kako bi spriječila inflatorni udar.

'Što se tiče umirovljenika, to činimo deveti put zaredom, i to svaki put podižući cenzus i proširujući obuhvat tih umirovljenika. I kada netko tko predstavlja umirovljenike kaže da to nije sustavan način, onda stvarno ne znam što bi taj sustav trebao značiti', rekao je.

Dodao je da je paralelno s tim Vlada povećala mirovine u prosjeku oko 74 posto, kao i da su uveli niz novih prava. Upitan hoće li biti i osmog paketa mjera, Piletić je poručio da će Vlada i dalje intervenirati bude li potrebe.