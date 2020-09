Pijan bez vozačke dozvole u Ivanić Gradu izazvao nekoliko prometnih nesreća te ukupno oštetio šest parkiranih automobila

Zagrebačka policija zatekla je tijekom proteklog vikenda nekolicinu neodgovornih vozača, a koji su u ekspresnom sudskom procesu odmah i kažnjeni

U subotu, 26. rujna 2020. oko u 20.15 sati 27-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka Vukomerečkom ulicom u Zagrebu. Provedenim nadzorom kod kućnog broja 87 A utvrđeno je da upravlja motornim vozilom, a kretao se vozilom bez položenog vozačkog ispita. Prilikom nadzora vozač je odbio testiranje na droge. On je uhićen te doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu gdje mu je određeno zadržavanje do 15 dana.



U subotu, 26. rujna 2020. godine oko 20.40 sati 41-godišnjak je pod utjecajem alkohola (2,44 g/kg) upravljao osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se kolikom Savske ulice u Ivanić-Gradu u smjeru sjevera, za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije. Također je utvrđeno kako mu je isteklo važenje vozačke dozvole. Dolaskom do kućnog broja 31, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste pri čemu je izgubio nadzor nad vozilom te prednjim dijelom vozila naletio na parkirani osobni automobil marke Mercedes, a nakon čega je nastavio kretanje te naletio na parkirani osobni automobil marke VW Golf. Nakon prometne nesreće udaljio se s mjesta događaja, no nekoliko metara dalje prouzročio je novu prometnu nezgodu. Naime, dolaskom do kućnog broja 27 naletio je na parkirani teretni automobil marke Peugeot, a zatim i na parkirani osobni automobil Toyota Auris. Nastavio je kretanje, a dolaskom do kućnog broja 15 naletio je na parkirani osobni automobil marke Toyota Yaris koja je odbačena unazad te je stražnjim dijelom udarila u osobni automobil marke Toyota Yaris. Vozač je zatim zaustavio vozilo i pješice se udaljio s mjesta prometne nesreće. Naknadno su ga pronašli policijski službenici koji su ga uhitili i doveli na nadležni prekršajni sud. Sudac mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, dok je za počinjene prekršaje kažnjen kaznom zatvora od 90 dana uvjetno na godinu dana i novčanom kaznom od 11.000 kuna, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na rok od 6 mjeseci.