Picula: Srbija ne može sjediti na četiri stolice, a Dodika se mora uhititi

“Moje je iskreno mišljenje da ambicija predsjednika Aleksandra Vučića nije pridruživanje Europskoj uniji jer bi to značilo da on i njegova opcija moraju poštovati vrlo stroga pravila i standarde EU-a u pogledu demokratskog sustava, slobode medija, manjinskih i drugih pitanja. Umjesto toga, on igra svoje igre”, rekao je Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

Picula je zajedno s belgijskom zastupnicom Kathleen Van Brempt, koja je u zastupničkom klubu socijaldemokrata zadužena za proširenje, te izvjestiteljem za Albaniju, austrijskim zastupnikom Andreasom Schiederom, govorio o ulozi proširenja u sadašnjem geopolitičkom kontekstu.