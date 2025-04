Vučić za predsjedničkog kandidata priprema gradonačelnika Ljubljane?

Dok se raspravljalo o izboru novog mandatara, ime Zorana Jankovića, aktualnog gradonačelnika Ljubljane, nalazilo se na vrhu liste Aleksandra Vučića. Janković je dugo slovio kao favorit za novog premijera Srbije, što je na konferenciji za medije potvrdio i sam Vučić, tvrdeći da je prepreka za njegov dolazak u Beograd to što mu mandat u glavnom gradu Slovenije istječe u listopadu ove godine.

Prema saznanjima nove.rs, pregovori s Jankovićem trajali su nekoliko dana, a on je neposredno prije objave imena mandatara boravio u Beogradu, gdje je vodio razgovore s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

'On je valjda ukupno sad već 18 - 19 godina tamo gradonačelnik s kratkim prekidom. Ali pošto je on rođen ovdje, on ima naravno državljanstvo Srbije, jer je rođen kod Smedereva. Ali on će nam pomagati oko EXPO-a i tu smo postigli dogovor - on će biti jedan od ključnih ljudi iz inozemstva koji će nam pružiti tu dodatnu pomoć u svom znanju i svemu oko EXPO-a', naveo je Vučić.