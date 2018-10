Petrov o aferi SMS: Prvo zovu, savjetuju pa prijete

U intervjuu tjedan N1 televizije predsjednik Mosta Božo Petrov goviro je o aferi SMS, slučaju Agrokor i drugim aktualnim temama

"Promatrajući sve izjave koje daju vladajući vjerojatno će to na kraju tako završiti. Ono što moram u startu primijetiti - vladajući vrlo često, pogotovo HDZ-ovci spominju termin nacionalna sigurnost, domovinska sigurnost... Zbog ove afere ta mantra je poprilično nagrižena i to je ogroman problem. Sama afera SMS je na kraju pokazala da su ključne institucije, njihova autonomija, profesionalnost dovedene u pitanje. Kada postoje jake indicije da je vrh politike koristio uprave te institucije u svoje osobne interese ili razračunavanje s političkim protivnicima je katastrofalno. Ne znam što je gore za građane, da prihvate da je to nnormalno ili da tjednima slušaju kako je možda elitni političar bio vezan s elitnom prostitucijom, a oni doma brinu kako preživjeti od prvoga do prvoga. Ne vidim interes vladajućih da se nešto promijeni. Njima je ovo očito normalno stanje."

Vidimo da se steže obruč oko Milijana Brkića. Treba li on odstupiti?

"Komentirat ću to kao i prije. To je jedna u nizu afera HDZ-a koju HDZ-ovci moraju riješiti sami između sebe. Samo ih stvarno molim da zbog građan to što prije razriješe. Kako će to učiniti mene uopće nije briga, briga me da se na kraju uspostave normalne institucije u koje će građani vjerovati. To mogu, ali očito ni to ne žele. Kada vidim njihove izjave čim smo spomenuli mogućnost pokretanja Povjerenstva za SMS, a i po svim postupcima, ne vjerujem da će se nešto događati. Stvarno me nije briga što će se među njima dogoditi, samo mi je želja da to što prije riješe urpavo radi građana."

Rekli ste da misltie da očito ne funkcioniraju same institucije, što onda mislite o radu MUP-a, DORH-a, o kadrovima koi tamo rade?

"Iz tog razloga je Most podržao inicijativu SDP-a za pokretanjem Povjerenstva za aferu SNS. Sam cilj Povjerenstva nije jedna osoba, nego upravo to što ste vi rekli - kako ove institucije funkcioniraju, kako sustav funkcionira, gdje su mu slabosti, rizici, kako to unaprijediti, kako da to bude transparentno... Pozivam HDZ-ove zastupnike da daju svoj obol, da daju svoje prijedloge, neka nam ne gase još jedno Povjerenstvo, kako su gasili ono oko Agrokora. Opet ću ponoviti, nije cilj jedna osoba. Ako daju dobar prijedlog kako da se napravi Povjerenstvo sve se može prihvatiti, ali smatram da to Povjerenstvo ne ide kontra jedne osobe. Radi se o sustavu, mi imamo problem sa sustavom, s ključnim institucijama."

Kako ćete vi kao oporab sročiti zahtjev za Povjerenstvom da se ne bi dogodilo isto kao u slučaju Agrokor?

"Kada je bio Agrokor u pitanju, kada je državni odvjetnik rekao da mu ne smeta Povjerenstvo, oni su ga ugasili. Sada su već a priori počeli govoriti da Povjerenstvo za SMS ne treba. Ako apsolutno svi vidimo da se probijaju istrage, da prostituke znaju u trenutku kada su nadzirane, a da ne govorimo o nekim visokopozicioniranim političkim akterima, zašto nam ne treba Povjerenstvo? Zašto ne smijemo znati funkcionira li sustav dobro?. Danas nam vladajući uopće ne daju mogućnost da se provjeri rade li institucije svoj posao. To dovoljno govori o vladajućima."