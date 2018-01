Petrov: HNS-u je od Istanbulske konvencije važniji HEP

Čelnik Mosta Božo Petrov komentira za Hinu gospodarsku i političku situaciju, pad rejtinga stranke, od Živog zida, koji ih po anketama prestiže, očekuje ozbiljniji pristup te konkretizaciju u obliku zakonskih prijedloga. Priznaje kako osobno još uvijek nije zauzeo stav o Istanbulskoj konvenciji, svojim 'nasljednicima' u vladi - HNS-u, koji od HDZ-a traži njezinu hitnu ratifikaciju, poručuje kako bi bilo odgovorno da, ne dođe li ubrzo do toga, napuste vladu, no uvjeren je i kako HNS to neće učiniti jer im je od Istanbulske konvencije ipak puno važniji HEP.

Ovih dana jedno od najaktualnijih pitanja je ono sisačke rafinerije. Predstavnici sindikata tvrde da se gasi, a Vlada da se radi o poslovnoj odluci? Nije to samo poslovna odluka jer u mnogočemu utječe na nacionalne interese Hrvatske. Mi moramo sebi osigurati u svakom obliku neovisnost jer ne možemo znati što nas jednog dana čeka. A, ako sektor energetike ugušimo svojim nečinjenjem onda se to ne može prozvati slabom poslovnom odlukom nego izdajom nacionalnih interesa.

Uskoro će i nagodba oko Agrokora čije ste rješavanje i pokrenuli. Kako gledate na dosadašnji učinak privremene uprave na čelu s Antom Ramljakom i jesu li Vam sporna primanja njega i njegovih savjetnika koji bi mogli stajati i do 69 milijuna eura? Naravno da su sporna! Nitko ne isključuje potrebu da trebaju postojati savjetnici, no u tolikoj mjeri - to je bezrazložno. Po meni je još veći problem što je propuštena ogromna prilika raščistiti stvari u hrvatskom gospodarstvu i postaviti 'čisti start' za poduzetnike i cijelo gospodarstvo. Kad je Most izišao iz Vlade donijeli su niz loših odluka čime su zacementirali budući krah u većem dijelu hrvatskog gospodarstva. Donijeli su odluku za roll up model i gospodarstvo je postalo dužnik ogromnih kredita koji se moraju duplo vratiti. Dopustili su ulaz strvinarskom fondu za kojeg Most nije čuo i ni u jednom se trenutku nije spomenuo dok smo bili u vladi. Vlada nas je svojim nečinjenjem, sljepoćom i sitnim „kokošarenjem“ možda dugoročno prodala. Čitate blogove Ivice Todorića? Iskreno, ne čitam ih. Ivica Todorić je konkretno mogao pridonijeti da se afera Agrokor rasplete. Ako mu je stalo do transparentnosti može progovoriti, a ne poručivati preko blogova da mu je netko nešto oduzeo. Neka kaže tko! Todorić je među ostalim napisao kako je HDZ unaprijed isplanirao iskoristiti Most za rušenje Agrokora pa ga izbaciti iz vlade... Oni nisu imali ni snage ni volje obračunati se s Todorićem, jer je on bio njihov proizvod. Kad su na to bili prisiljeni, kad smo mi iznijeli tu temu u javnost, onda su se brže bolje riješili Mosta da ne bi puno više stvari isplivalo u javnost. A to što je gospodin Todorić dobio pola godine gratis da može odletjeti u Veliku Britaniju, ide na dušu onih koje on proziva. Te male bračne razmirice Todorića i HDZ-a zabavljaju javnost već skoro godinu dana, no to ne može sakriti što se događalo 20 godina u Hrvatskoj i što su napravili da bi zataškali posljedice.

Što mislite o ponudi ruskog Rosnjefta da uđe u Inu umjesto MOL-a? Most smatra da zbog sigurnosti opskrbe energentima RH mora upravljati na tržišnim principima strateškim resursima i energetskom infrastrukturom. Sve što nije strateško neka se stavi na tržište. Energetika mora biti u službi gospodarstva i građana, a ne svrha sama sebi. Ovakvo stanje s Inom je neodrživo. Most stoji iza poslovnog modela otkupa Molovog udjela u Ini bez javnog duga koji je predložio kao ozbiljna stranka koja daje odgovore na sva važna pitanja i uključuje stručnjake. Naš model nisu oborili, a njihov je prodaja HEP-a. Vlada nije ambiciozna ni ozbiljna po pitanju energetike. Rosnjeft može biti partner u zajedničkim suradničkim projektima s Inom. Napravit ćemo još jedan okrugli stol da građanima objasnimo važnost donošenja energetske strategije i energetske tranzicije. Nitko se nije razvio tko nije upravljao svojim resursima. Kako gledate na trenutne aktivnosti vlade Andreja Plenkovića oko najavljene namjere otkupa Molovog udjela u Ini? Mislim da će vlada biti doživljena kao vlada propalih obećanja, jer prolazi više od godine dana, a da nisu imenovali ni savjetnike u tom postupku. Most je u razdoblju dok je bio u Vladi ne samo gurao da se pokrenu stvari već je i dao model otkupa Ine koji ne povećava javni dug, no njima to nije bilo u interesu. Cijelo propalo božićno obećanje je bila maska da bi se prodao HEP. Građani bi se u ovom svemu trebali zapitati što oni žele za pet ili 10 godina. Jer, ako žele živjeti u svojoj državi, onda bi trebali zabraniti ovakvim političarima da rade osobnu tržnicu od države. Ako ti političari nastave s ovakvom praksom, mi nećemo imati državu i bit ćemo u potpunosti prodani nekim tuđim interesnim lobijima ili državama. Zbog svojih interesa na rulet stavljaju budućnost naše djece.

Čini se, po anketama, kao da građani u zadnje vrijeme ne honoriraju angažman Mosta. Ranije ste bili treća opcija, a sada vas je prešao Živi zid... Draže mi je da postoji uopće treća opcija i da građani imaju mogućnost izbora, jer 20 godina gledamo jedino kako je HDZ prešao SDP ili obrnuto, a natječu se jedino oko toga tko će više jamiti. Svaka opcija koja nije izložena mitu, korupciji, ucjenama, a nadam se da Živi zid nije, je dobrodošla za Hrvatsku. Ja bih samo volio da Živi zid konkretizira ono o čemu govore. Naglašavaju da se bore protiv deložacija i blokiranih, dvije godine su tu, a mi još uvijek čekamo da predlože svoj ovršni zakon. Most je predložio ovršni zakon, predložio amandmane koje su HDZ i SDP odbili i mi na tome radimo. Volio bih da Živi zid pokaže ozbiljniji pristup što bi trebalo značiti da jednog dana mogu biti kvalitetna stranka. A što se tiče Mosta, njegov rad vide oni koji prate rad Sabora i taj dio politike. Mi se sada konačno posvećujemo i radu na terenu što do sada nismo mogli, a rezultat će biti da će Most početi rasti. Do sada nismo imali vremena u toj mjeri, jer smo dva puta preuzimali odgovornost za državu. Smatramo da ne možete trošiti samo vrijeme na priču u Saboru. Stvari se mogu brže promijeniti ako preuzmete odgovornost pa i pod rizikom što znate kakvi su ti drugi s kojima radite i što će vam pokušati napraviti. Makar to i znali, pokušali smo promijeniti stvari, jer Hrvatska nema vremena za gubljenje. Nakon takvog iskustva, ali i sa svijesti da samo u vlasti možete mijenjati stvar, biste li ponovili priču s HDZ-om ili bi pak pokušali sa SDP-om? Ako u drugim strankama postoje kvalitetni, sposobni, pošteni ljudi koji su spremni staviti javni ispred osobnog interesa, ti ljudi i te stranke mogu se pridružiti Mostu, ali Most neće mijenjati principe, način ponašanja i isto preuzimanje odgovornosti. Ako drugi ne žele podržati takve principe, Most onda neće biti u vladi. Ono što oni trebaju definirati jest jesu li oni spremni raditi pošteno. Vidimo da vrhuška HDZ-a nije. Izgleda mi kao da je prije 10 ili 15 godina neka grupacija otela brend HDZ-a pa vrh koji donosi odluke nema veze s bazom. To će priznati i većina onih koji glasuju za HDZ. Sami kažu da za njega glasuju jer je to HDZ, a ne zato što vole vodstvo HDZ-a. Trebaju se promijeniti ljudi koji su glavni čimbenici u tim strankama da bi Hrvatska išla naprijed. Mislim da ljudi kao osobe mogu činiti promjenu, a ne uspomena na pokret koji danas nema dodirnih točaka s tim vremenom. Pa Zoran Milanović, za kojeg kažete da Vas je htio prevariti, više nije na čelu SDP-a? On je sam prokockao svoju priliku koju je imao zbog svojeg ponašanja, a što se tiče Davora Bernardića vrijeme će pokazati u iduće tri godine koliko je takav SDP spreman podržati naše inicijative. No, činjenica je da naše inicijative kao što je ona o reviziji u HNB-u, ovršni zakon, smanjenje prava zastupnika, nisu podržali ni HDZ ni SDP. Pa s kime biste onda Vi išli? Mi ćemo imati inicijative koje mogu promijeniti na bolje Hrvatsku, a svi ostali, ako se tome ne žele pridružiti, ne moraju. Neka idu skupa, jer su poprilično slični. To vidimo sada i po Poslovniku. Zanimljivo da je Klub SDP-a dobio puno ranije promjene Poslovnika koje predlaže HDZ i da su se oni zapravo prethodno već krenuli dogovarati što znači da oni jako dobro međusobno surađuju. Neki analitičari tvrde da idete putem nekih ranijih trećih opcija kao što su Laburisti, HSLS, Orah...Bojite li se? Ne bojim se iako znam da bi oni kojima smo stali na žulj to htjeli! Građani će u konačnici prepoznati što je Most napravio u zadnje dvije godine. I nitko u Hrvatskoj ne može reći da je vrijeme prije pojave Mosta u politici i danas isto. Nitko ne može reći da je transparentnost u Hrvatskoj prije pojave Mosta bila na razini na kojoj je danas. Najaktivnija smo politička stranka u Saboru. Sada izlazimo s projektom, koji smo radili zadnjih pola godine, da ljudi ostanu u Hrvatskoj. Ići ćemo s regionalnim konvencijama i nizom zakonskih inicijativa koje smo zadnjih dana izložili i onih koje nam ostaju u 2018. Most će tek sada dobiti priliku pokazati što sve može napraviti jer do sada, zbog osjećaja odgovornosti prema državi, nismo to mogli raditi onako kako bismo mogli. Hoćete na izbore kao predsjednički kandidat? O tome u Mostu uopće nismo razgovarali. Kada dođe vrijeme ljudi u Mostu će donijeti odluku tko će i hoćemo li uopće imati kandidata.

Podržavate li ratifikaciju Istanbulske konvencije? Što se tiče ideoloških i svjetonazorskih tema Most od osnutka do danas ima isti stav. Za razliku od drugih stranaka gdje vrh donese odluku koje se moraju pridržavati svi članovi, bez obzira što o njoj mislili, mi smo članovima i zastupnicima dopustili da odluke donose po svojoj savjesti. I ne samo o Istanbulskoj konvenciji nego i po svim drugim sličnim zakonskim inicijativama koje dotiču ideološke ili svjetonazorske teme. Zar to nije najdemokratskije što jedna stranka može napraviti? Odakle meni pravo da nekom drugom kažem što treba misliti i kakva njegova savjest treba biti? Osobno, bude li se o njoj glasovalo ja ću prvo poslušati sve argumente. Apsolutno sam protiv nasilja nad ženama i nad svakom osobom no ne volim da se neke stvari stavljaju u celofan u ime nečeg drugog. Zanima me je li Istanbulska konvencija borba protiv nasilja ili borba za neke druge ideološke stvari. Ja volim čiste stvari i želim čuti saborsku raspravu. Zbog prilagodbe zakonodavstva i utjecaja na proračun Konvenciju nije donijela ni lijeva Milanovićeva Vlada. Umjesto da pričamo o njoj možemo odmah krenuti u izmjene zakona i osiguranje većih sredstava za borbu protiv nasilja nad ženama. Vaš nasljednik u Vladi, HNS, inzistira na njezinoj hitnoj ratifikaciji. Ako HDZ na to ne pristane bi li bilo odgovorno zbog toga rušiti Vladu? Ljudi koji uđu u politiku da bi predstavljali glas građana koji su im dali povjerenje trebaju se držati obećanja koje su dali građanima u trenutku kada su se događali parlamentarni izbori, a sve ostalo je politička trgovina i licemjerje. HNS, Vrdoljak i ekipa, da imaju imalo obraza nikada ne bi napravili ono što su u svibnju napravili u Saboru. U trenutku dok su Vladu proglašavali 'Titanik vladom' trkom su ušli u nju i otada ta vlada više nije 'Titanik vlada' oni su Supermeni koji ju spašavaju, a Marić nije njihov problem. A što se tiče Istanbulske konvencije, briga njih za nju, oni neće reći ni riječi HDZ-u! Bitno da imaju HEP! Svaki čovjek se treba držati za riječ. Zato je čovjek, a nije vol. Pa ako će se držati za riječ onda je odgovorno i minimalno korektno prema svim građanima da napuste vladu kada već ta vlada s kojom su sklopili kompromis neće na kraju napraviti ono što je za njih najbitnije. Oni vole govoriti o reformi obrazovanja koju su zadojili ideologijom kao i HDZ, i vole pričati o Istanbulskoj konvenciji. Na kraju će se dogoditi da se neće provesti reforma obrazovanja jer su ideološki rat stvorili i desnica i ljevica oko toga potpuno bezrazložno, niti će se dogoditi Istanbulska konvencija. No, oni će u vlasti sigurno ostati jer je njima stalo do HEP-a i sličnih tvtki, a ne do Istanbulske konvencije.