Mostovci zbili redove: Kreću u ofenzivu u jednom smjeru

Predsjednik Mosta Božo Petrov u subotu je u Splitu najavio kako će sa svojim suradnicima u sljedećih nekoliko godina, do narednih izbora, nuditi inicijative za zakone koji će doprinositi ostanku mladih u Hrvatskoj

Na pitanje je li današnja programska konvencija Mosta u Splitu pod nazivom 'Pokret ostanka' ujedno i početak predizborne kampanje Mosta, Petrov je odgovorio da je to 'početak izbora svakog građanina želi li Hrvatsku kao zemlju mladih ili Hrvatsku iz koje svi odlaze'.

'Mi želimo napraviti izbor, da ljudi imaju razloga ostati u Hrvatskoj i da postoji netko tko se za njih bori', poručio je.

Nije želio odgovoriti na pitanje hoće li biti kandidat za predsjednika Republike Hrvatske na sljedećim izborima te dodao kako danas priča samo o programskoj konvenciji Mosta i onome što želi napraviti.

Grmoja: O Mostovom kandidatu za predsjednika - kad dođe vrijeme

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja je vezi eventualnog Mostovog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske rekao kako će se o tomu raspravljati "kada za to dođe vrijeme".

'Most je jedina opcija koja je spremna preuzeti odgovornost jer ne možete biti opasni ako ne želite preuzeti odgovornost- iz oporbe ne možete ništa napraviti', rekao je Grmoja.

Također je rekao kako se Most ne zamara anketama po kojim je Živi zid u povoljnijoj situaciji te podsjetio da su Most i Živi zid za prije prošlogodišnjih lokalnih izbora 'po rejtingu bili izjednačeni', ali je Most ostvario bolje rezultat od Živog zida, a u Dalmaciji je Most osvojio više vijećničkih mandata i od SDP-a.

'Mi nudimo konkretna rješenja i uvjereni smo kako će to građani prepoznati kada dođu izbori', rekao je Grmoja.

Po njegovom tumačenju, Poslovnik u Hrvatskom saboru se mijenja zbog Mosta i Živog zida jer su to opcije koje su opasnost po vladajuće.