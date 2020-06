Petrov: 'Ako građani opet daju vlast HDZ-u i SDP-u, a mi dobijemo 10 do 15 zastupnika, onda nemamo što tražiti u takvoj vlasti'

Predsjednik Mosta Božo Petrov komentirao je brojne kritike koje su uslijedile nakon predstavljanja njihova programa. Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, kazao je kako "jedino što sam vidio od Mosta je da su dva puta doveli HDZ na vlast", a Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, ustvrdio je: "Kad neko izbore izgubi u vlastitom selu, a želi voditi državu, ne treba to komentara nikakvog"

Istaknuo je kako je za razliku od drugih programa Mostov program realan, a ne lista želja. Ključ je, veli Petrov, jačanje institucija i dugotrajno rješenje problema, "to ljudi traže".

Petrov je na to kazao kako razumije što Bernardić kritizira njihov program jer nema što reći o svojemu.

"Po nama županije treba uikinuti. Župan procjenjuje tko mu je po političkoj liniji blizak pa njemu dodjeljuje novac."

U tom je kontekstu spomenuo i potez države kojim su u mirovinu poslali određeni broj službenika i podijelili im otpremnine, ali nisu odredili da se oni ne mogu opet zaposliti, "Dobili su 500 milijuna kuna i opet se zaposlili u županijama. Njima je stalo do njihovih članova, njihovih političkih opcija. Dok se takvog sustava ne riješimo, ni gopodarstvu ni društvu neće biti bolje."

Upitan tko bi mogao biti njihov koalicijski partner, HDZ ili SDP, kazao je kako oni mogu ići samo s onima koji su pokazali spremnost da se sustav mijenja, a to nisu ni jedna ni druga od tih opcija.

"Ne možete mijenjati sustav ako ste samo prirepak vlasti, ako vam oni kažu da će ići samo s onima koji će ih slušati. Ako mi nećemo biti ravnopravan partner, nećemo ni sudjelovati u vlasti. Građani će odlučiti kome će dati povjerenje. Ovo nije sprint, ovo je maraton. Ako građani odluče ponovno dati vlast HDZ-u i SDP-u, i ako ćemo mi dobiti 10 do 15 zastupnika, mi nemamo što tražiti u takvoj vlasti. Kad smo pokušali mijenjati sustav, u dva navrata, oni su nas isključili", kazao je Petrov.

Na pitanje o potezu s prošlih izbora i obećanju ovjerenom kod javnog bilježnika - da neće koalirati ni s jednima - Petrov odgovara: " Ne brinite vi. To što sam ih izreklamirao, to je jedna stvar. Mi moramo prihvatiti da svatko od nas radi pogreške, ali jedno je kad radite pogreške iz zle namjere, a drugo kad to radite iz želje da nešto napravite. Mislim da smo sada puno pametniji."