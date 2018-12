Pet dobitnika nagrada Hrvatske liječničke komore

Izvršni odbor Hrvatske liječničke komore (HLK) dodijelio je pet godišnjih nagrada HLK-a za 2018. godinu, koje se dodjeljuju za najzapaženije stručno ostvarenje i izvorni znanstveni rad, promicanje interesa liječništva i zaštite prava liječnika te za promicanje liječnika i liječničke profesije

Godišnja nagrada za znanstveni doprinos unapređenju liječničke struke, koja se dodjeljuje liječnicima znanstvenicima iznad 40 godina života, dodijeljena je Marku Kutleši , specijalistu infektologije iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Kutleša je prošle godine objavio pet izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS), a u tri je bio prvi autor.

Dobitnik godišnje nagrade za znanstveni doprinos unapređenju liječničke struke, za liječnike do 40 godina, jest Zenon Pogorelić, specijalist dječje kirurgije iz KBC-a Split. On je prošle godine objavio trinaest izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS), a u osam je bio prvi autor.

Ivana Šmit, specijalistica interne medicine i subspecijalistica kardiolog iz Opće bolnice Sisak, dobitnica je nagrade HLK-a za promicanje interesa hrvatskog liječništva i zaštitu prava liječnika, djelujući na četiri razine - putem HLK-a, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Hrvatskog liječničkog sindikata i Radničkom vijeću sisačke bolnice.

Godišnju nagradu za promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke profesije u javnosti Izvršni odbor HLK-a dodijelio je novinarki Nove TV Ani Pejičić Dejanović, koja je u svojim prilozima govorila o mladim liječnicima koji se bore s egzistencijalnim problemima, o iskusnim liječnicima koji su napravili iskorak u hrvatskoj medicini i predstavnicima liječničkih udruga.

Njezin novinarski rad ocijenjen je objektivnim i visokoprofesionalnim jer probleme o kojima je izvještavala nikada nije preuveličavala ni umanjivala, stoji u obrazloženju nagrade.