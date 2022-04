Peović: Riječki PIK klasična privatizacijska priča

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović rekla je u srijedu na konferenciji za novinare u Rijeci da je riječka prehrambena tvrtka PIK klasična privatizacijska priča u kojoj će se neki privatnici obogatiti, radnici ostati na ulici, "a svi mi ćemo izgubiti"

Na konferenciji za novinare Peović je ocijenila da je riječka tvornica prehrambenih proizvoda PIK, u kojoj je ostalo 260 radnika, jedna od rijetkih koje su se suprotstavile i preživjele "kriminalnu privatizaciju 90-ih, što je omogućeno radničkim dioničarstvom".

"No, zbog nebrige države za svoju prehrambenu industriju, PIK dolazi u probleme, a to primjećuju privatizacijski torbari Gino Pastorčič i Igor Borovac i otkupljuju dionice od radnika te dolaze do većinskoga kontrolnog paketa", rekla je Peović.