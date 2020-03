Pentagon predviđa da će pandemija u SAD-u trajati barem nekoliko mjeseci

Visoki dužnosnici Pentagona u utorak su rekli kako bi širenje koronavirusa u SAD-u moglo trajati mjesecima i da će vojska nastaviti pomagati u borbi protiv tog virusa

„Mislim da moramo planirati da će ovo potrajati nekoliko mjeseci te poduzimamo sve mjere opreza da to činimo“, rekao je američki ministar obrane Mark Esper.

Šef američkog zbora generala Mark Milley je kazao kako se ne zna koliko će pandemija trajati, no da se na temelju iskustava drugih država, koja možda nisu primjenjiva na SAD, to može produžiti do srpnja.

„Ako je primjenjivo, računamo na vjerojatno kraj svibnja, lipnja, nešto u tom rangu, možda čak do srpnja“, rekao je general.