Pentagon je privatno spominjao nedoumice glede rata u Afganistanu

List Washington Post izvijestio je u ponedjeljak da su dužnosnici Pentagona godinama privatno govorili o svojim dubokim zabrinutostima glede američke ratne strategije u Afganistanu.

To je otkriveno u vrijeme dok američki predsjednik Donald Trump i Pentagon razmatraju smanjivanje broja vojnika u Afganistanu kako bi se više usredotočili na borbu protiv al Qaede i Islamske države, a administracija se nada mirovnom dogovoru s talibanima.

Sjedinjene Države ušle su u Afganistan 2001. i svrgnule talibanske čelnike. Otad je u afganistanskom sukobu oko 2.400 američkih vojnika ubijeno a više tisuća je ranjeno.

"Bili smo lišeni temljenog razumijevanja Afganistana - nismo znali što radimo", rekao je ispitivačima general Douglas Lute koji je imao središnju ulogu u sukobima u Iranu i Afganistanu za vrijeme predsjednika George W. Busha 2015., prenosi Post.



Vojni su zapovjednici s vremena na vrijeme govorili o svojoj zabrinutosti oko rata, posebno kada su tražili povećanje broja vojnika za borbu protiv talibana.

Godine 2010. tadašnji general bojnik Michael Flynn, zamjenik načelnika glavnog stožera za obavještajni rad u Afganistanu, kritizirao je rad američkih špijunskih agencija u toj zemlji nazivajući ih neznalicama i naglašavajući kako nemaju nikakvog dodira s afganistanskim narodom.



Flynn je kasnije bio Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost.

The Post je dobio i bilješke bivšeg ministra obrane Donalda Rumsfelda iz razdoblja između 2001. i 2006. gdje on izražava sumnju da će SAD ikad uspjeti izvući vojnike iz Afganistana, ako se ne pobrine da bude vidljivo "da se događa nešto što će osigurati stabilnost potrebnu da bismo mi mogli otići", napisao je on u jednoj od bilješki.