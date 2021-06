Penava otkrio što planira nakon što je dobio HDZ u Vukovaru, ali i da je spreman na suradnju sa SDSS-om

Ivan Penava u nedjelju je osvojio treći gradonačelnički mandat, prvi otkako je izišao iz HDZ-a. Njegova pobjeda u gradu heroju sigurno je, barem na simboličkoj razini, težak udarac za HDZ.

U kampanji je Penava često puta upozoravao da su HDZ i SDSS udružili, a sada će na gradskoj razini morati surađivati i sa SDSS-ovim Srđanom Kolarom, koji je svojevremeno Penavi donio statut grada ispisan na ćirilici, kojeg je pak Penava bacio na pod.



'Kolar i ja nikad nismo imali napete odnose i to je vrhunac naše napetosti među sobom. To što je tada gospodin Kolar napravio na sjednici Gradskog vijeća je napravio po naputku. Znači, to nije bilo nešto što je on smislio. Jasna je stvar da je to došlo iz Zagreba i da je on to napravio po diktatu središnjice u Zagrebu i zato sam rekao da, otprilike, politiku u gradu Vukovaru ćemo formirati po mjeri Vukovaraca i Vukovara sa što je manje moguće upliva velikih središnjica u Zagrebu', poručio je.