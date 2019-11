Penava: Obnova Vodotornja kasni zbog stanja operative i grešaka na projektu

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u utorak je hrpom neistina ocijenio napise u dijelu medija da zbog njegove opstrukcije kasne radovi na obnovi vukovarskog Vodotornja, ističući da radovi kasne zbog stanja operative i grešaka na projektu

Radovi na vukovarskom Vodotornju trebali su biti završeni do ovogodišnjega Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga, no daleko su od završetka, a Penava ocjenjuje da bi Vodotoranj, za čiju je obnovu osigurano oko 39 milijuna kuna, mogao biti završen do idućega Dana sjećanja.