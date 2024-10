Penava o raskidu suradnje sa Suverenistima: Podoficir JNA Mario Radić je krivac

Dodao je da ih i dalje poziva širom otvorenih ruku da budu dio priče stabilnog Vukovara, a ne da se druže s opskurnim tipovima poput Marija Radića, ljudima koji su služili u agresorskoj vojsci JNA prilikom bitke za Vukovar.



'To se krije iza te priče", dodao je Penava.

Penava je najavio da će kroz Domovinski pokret poduzimati sve što je poduzimao tijekom više od deset godina kako bi situacija u Vukovaru bila stabilna.



"Da imamo situaciju koja će omogućiti dizanje standarda vukovarskih građana i unaprjeđenje grada. Konstelacije o kojima pričamo su na tom tragu cijelo vrijeme. Razgovaram sa svim akterima na političkoj sceni i unutar Vukovara. Bio bih neozbiljan da nisam to partnerstvo nudio i dosadašnjim koalicijskim partnerima. Misle da mogu bolje. Mislim da su mogli pričekati mjesec dana i prolazak Kolone sjećanja, a onda objaviti ovu informaciju. Još bi bolje bilo da su pričekali predizbornu kampanju, drugi i treći mjesec, da su mislili na svoje ljude koji su u sustavu i da smo u miru to izgurali, pa taman da smo se razišli, ali onako kako to i dolikuje dugogodišnjim partnerima. Nažalost, tome nismo svjedočili. Krivac se krije u suradnji te stranke s podoficirom JNA Marijem Radićem i njegovom nazovi strankom Domino", rekao je Penava.