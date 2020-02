Penava tvrdi: HDZ nema 211 tisuća članova, ima nas upola manje. Dio ljudi je umro, neki su odselili...

Vukovarski gradonačelnik i kandidat za zamjenika predsjednika na unutarstranačkim izborima u HDZ-u Ivan Penava je komentirao slučaj glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i njegovo članstvo u masonskoj organizaciji, kako napreduje prikupljanje potpisa u izbornom procesu, te s kojim problemima se suočava opcija za promjene koju zastupa

Penava se na početku osvrnuo na glavnog državnog odvjetnika i njegovu pripadnost masonima.

"To što je netko član neke organizacije samo po sebi nije loše, dapače, svatko bi trebao imati pravo tražiti pripadnost različitim skupinama, no pozicija glavnog državnog odvjetnika je vrlo osjetljiva i to ne ide s tom funkcijom. Koliko sam upoznat, riječ je o zatvorenoj skupini ljudi, tako da sam o tome više čuo priče u vidu legende, no nemam informaciju ni o broju ni o imenima ljudi koji bi u HDZ-u mogli biti članovi. Meni za sada nitko nije nudio da se učlanim. Čovjek, kada obnaša funkcije, treba voditi računa kome pripada i s kime se druži".

Unutarstranački izbori u HDZ-u su u tijeku, s potpisima, priznaje Penava, imaju određenih problema.

"Imamo problema u prikupljanju potpisa na nekoliko razina. Nije nas to iznenadilo. Najspornija činjenica je da imamo 211 tisuća članova, no nas nema ni približno toj brojci i to nam otežava situaciju jer je broj potrebnih potpisa veći. Procjene su da nas nema ni pola od te brojke, dio ljudi je umro, neki su odselili, pa ste u poziciji da ganjate postotak koji je nerealan.